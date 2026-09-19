¿De cuánto es la fortuna de Sharon Osbourne? Patrimonio, sueldos y negocios de la matriarca del rock

La mujer de Ozzy Osbourne construyó una carrera propia detrás de grandes artistas, la televisión y un extenso patrimonio inmobiliario.

Una trayectoria marcada por la música, la televisión y distintos proyectos detrás de escena.

Sharon Osbourne lleva más de cuatro décadas vinculada con la industria musical y televisiva, un recorrido que le permitió acumular millones de dólares a través de diferentes actividades. Mucho antes de convertirse en una figura habitual de la pantalla, ya trabajaba detrás de escena como representante de artistas y estaba involucrada en la carrera de quien sería su marido, Ozzy Osbourne .

Con el paso de los años, su perfil dejó de estar asociado exclusivamente con el cantante de Black Sabbath. La creación de Ozzfest, su participación en programas como The Osbournes, The X Factor y The Talk, sus libros y sus negocios inmobiliarios fueron sumando nuevas fuentes de ingresos.

Sharon Rachel Levy nació el 9 de octubre de 1952 en Brixton, Londres. Su padre fue Don Arden, un conocido promotor musical, que trabajó con artistas como Small Faces, Electric Light Orchestra y Black Sabbath. Su forma agresiva de manejar los negocios le valió el apodo de “Al Capone del Pop” .

La infancia de Sharon estuvo marcada por un ambiente familiar complicado. Según los relatos que ella misma realizó a lo largo de los años, la relación con su padre estuvo atravesada por situaciones de violencia e intimidación . Su adolescencia tampoco fue sencilla y abandonó el hogar familiar siendo joven.

Su vínculo con Ozzy Osbourne comenzó en ese contexto. Sharon conocía al músico desde que tenía 18 años, cuando su padre estaba relacionado profesionalmente con Black Sabbath. La relación tomó otro rumbo en 1979, cuando Ozzy fue despedido de la banda y Sharon asumió la gestión de su carrera como solista.

Con apenas 27 años, pasó a ocuparse de la reconstrucción profesional del cantante. Armó un nuevo equipo, supervisó la producción de Blizzard of Ozz y acompañó el lanzamiento de una carrera solista, que terminaría convirtiéndose en una de las más importantes del heavy metal. El disco vendió más de seis millones de copias en todo el mundo, según Celebrity Net Worth.

La actividad de Sharon tampoco quedó limitada a Ozzy. Creó Sharon Osbourne Management y trabajó con artistas y bandas como Motörhead, The Smashing Pumpkins y Queen. Otro de sus grandes proyectos fue Ozzfest, el festival itinerante de rock y metal, que comenzó en 1996 y llegó a generar decenas de millones de dólares anuales durante sus años de mayor actividad.

La historia de una mujer que convirtió sus vínculos con la industria musical en nuevos caminos profesionales. Instagram Sharon Osbourne

Su paso por la televisión: de "The Osbournes" a "The X Factor" y "The Talk"

El gran salto de Sharon como celebridad llegó en 2002, cuando MTV estrenó The Osbournes. El reality mostraba la vida cotidiana de la familia y convirtió situaciones domésticas, discusiones y escenas espontáneas en un fenómeno televisivo internacional. La producción permaneció al aire hasta 2005 y obtuvo un premio Emmy. Habría recibido cerca de u$s12 millones durante el recorrido del programa.

El éxito televisivo abrió otras puertas. En 2003 condujo The Sharon Osbourne Show en Estados Unidos y posteriormente tuvo una versión británica emitida por ITV. Según la misma fuente, su contrato para el programa británico rondó los u$s2 millones.

En paralelo, comenzó su extensa relación con The X Factor UK. Debutó como jurado y mentora en 2004 y regresó al programa en distintas temporadas. También integró el jurado de America's Got Talent entre 2007 y 2012.

Bienes raíces y propiedades millonarias: las mansiones de Sharon y Ozzy Osbourne

Los inmuebles forman una parte importante del patrimonio acumulado por Sharon y Ozzy. Durante años, la pareja compró y vendió propiedades de alto valor en Estados Unidos y Reino Unido. En 1999 adquirieron una mansión de aproximadamente 10.000 pies cuadrados en Beverly Hills por u$s4 millones. La vivienda se volvió especialmente conocida porque allí se grabó The Osbournes. En 2013 fue vendida por u$s11,5 millones; la compradora fue la cantante Christina Aguilera.

También tuvieron una propiedad frente al océano en Malibu que salió al mercado por u$s9,45 millones y terminó vendiéndose por algo menos de u$s8 millones en 2012. Un año después, la pareja concretó la venta de una finca de dos acres en Hidden Hills, California, por u$s11,5 millones.

Otra propiedad relevante es la mansión de Hancock Park, también en Los Ángeles. Sharon y Ozzy la compraron en 2015 por u$s12 millones. La vivienda tiene unos 11.500 pies cuadrados y fue puesta a la venta en 2022 por u$s18 millones.

El patrimonio total de Sharon Osbourne

Su patrimonio es de u$s220 millones. La estimación reúne décadas de actividad en representación artística, producción de eventos, televisión, publicaciones y operaciones inmobiliarias.

Es una figura cuya carrera se desarrolló en distintos frentes durante más de 40 años. Su fortuna millonaria la consolidó más allá de sus papeles protagónicos y pasó por varios rubros que le permitieron diversificar sus ingresos.