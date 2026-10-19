David Beckham se alía con la NBA para expandir un negocio millonario fuera del fútbol

A través de IM8, su marca de suplementos nutricionales, el exjugador inglés busca crecer en nueve mercados de Asia y Oceanía. La compañía proyecta ingresos de hasta u$s200 millones en 2026 y ya tiene presencia en 46 países.

David Beckham amplía su imperio empresarial más allá del fútbol y apuesta por el mercado global de la nutrición y el bienestar. IM8, la marca de suplementos que cofundó junto con Prenetics Global Limited, selló una alianza plurianual con la NBA para convertirse en socio oficial de nutrición de la liga en Australia y ocho países del sudeste asiático. El objetivo es aprovechar el alcance internacional del básquet para acelerar su expansión comercial en una región con aproximadamente 660 millones de habitantes.

El acuerdo no contempla únicamente la presencia de marca. Incluye campañas publicitarias, acciones de marketing, experiencias para los aficionados y participación en NBA House durante 2027, el espacio de entretenimiento y activaciones comerciales que organiza la liga.

Para Beckham, copropietario de Inter Miami, la operación representa otro paso en la construcción de una cartera de negocios vinculados con el deporte, el consumo y las marcas globales. Para IM8, en tanto, supone la posibilidad de llegar a nuevas audiencias mediante una de las competiciones deportivas con mayor proyección internacional.

El principal indicador del crecimiento de la compañía es su ritmo de ingresos: en sus primeros 11 meses de actividad, IM8 superó los u$s100 millones en ingresos.

La asociación con la NBA comprende Australia, Brunéi, Camboya, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. La selección de estos mercados le permite a IM8 vincular su oferta de suplementos con una audiencia regional amplia y con una liga que utiliza sus acuerdos comerciales para profundizar su presencia fuera de Estados Unidos.

Danny Yeung, CEO de Prenetics y cofundador de IM8, destacó el potencial de crecimiento de la región y la oportunidad de combinar la popularidad del básquet con el interés por los productos de nutrición y bienestar. Desde la NBA, Sheila Rasu, responsable de la liga para el sudeste asiático y de marketing en Asia, señaló que la colaboración también apunta a promover hábitos saludables y generar nuevas experiencias para los seguidores.

El contrato se apoya en un modelo comercial cada vez más extendido en el deporte profesional: utilizar los derechos de imagen, la comunidad de aficionados y las plataformas de las competiciones para construir marcas de consumo. En lugar de limitarse a la publicidad tradicional, estas alianzas buscan integrar productos, experiencias y contenidos en el vínculo cotidiano entre los fanáticos y sus equipos o deportistas favoritos.

Messi, Sabalenka y Antetokounmpo, en la estrategia comercial

IM8 nació en diciembre de 2024 y forma parte de Prenetics, compañía de ciencias de la salud que cotiza en el Nasdaq. Su principal producto es Daily Ultimate Essentials, una preparación en polvo que reúne 90 ingredientes en una bebida diaria y que la empresa comercializa como una alternativa para concentrar distintos componentes nutricionales en una sola toma.

La marca distribuye sus productos en 46 países y asegura haber entregado más de 57 millones de porciones desde su lanzamiento. Esas cifras, junto con el ritmo de ingresos anualizados, muestran la escala que alcanzó en un período relativamente corto, aunque no permiten por sí solas determinar su rentabilidad, sus márgenes ni el retorno de la inversión comercial.

La estrategia de crecimiento incluye acuerdos con deportistas de distintas disciplinas. Entre los nombres vinculados con la marca aparecen Lionel Messi, el basquetbolista Giannis Antetokounmpo, la tenista Aryna Sabalenka y el piloto de Fórmula 1 Oliver Bearman. Algunos de estos vínculos incluyen participaciones accionarias en Prenetics, de modo que el modelo no se limita a pagar por publicidad: también busca alinear los intereses de los deportistas con el desarrollo de la compañía.

La asociación con la NBA agrega una plataforma de alcance regional a esa red de figuras y propiedades deportivas. El básquet se suma así al fútbol, el tenis y el automovilismo dentro de una estrategia orientada a captar consumidores mediante personalidades con reconocimiento global.

David Beckham continúa ampliando sus negocios fuera del fútbol. El exjugador inglés acaba de sumar a la NBA a la red de alianzas comerciales de IM8, su marca de suplementos nutricionales, que ya tiene vínculos con Lionel Messi, Aryna Sabalenka, Giannis Antetokounmpo y otras figuras del deporte mundial. Yahoo

Inter Miami y la conexión comercial con Lionel Messi

En mayo de 2026, IM8 también avanzó en su relación con Inter Miami, el club estadounidense del que Beckham es copropietario. El acuerdo convirtió a la marca en proveedor exclusivo de suplementos de salud del equipo e incluyó la posibilidad de que la institución adquiriera acciones de Prenetics.

El convenio contempla derechos comerciales de imagen de al menos cuatro futbolistas, entre ellos Messi, publicidad en el estadio e integración de los productos en las instalaciones deportivas del club. La operación conecta dos activos importantes del negocio de Beckham: su participación en una franquicia de la Major League Soccer y su papel como cofundador de una marca de consumo.

La combinación permite a IM8 asociarse con un equipo de creciente proyección internacional y utilizar la imagen de sus futbolistas para desarrollar campañas. Para Inter Miami, el vínculo abre una vía de integración con una compañía de nutrición y bienestar y una potencial participación en el crecimiento de su negocio.

Beckham amplía su cartera de negocios fuera del fútbol

La actividad empresarial de Beckham incluye su participación en Inter Miami y acuerdos con compañías tecnológicas como Lenovo, con la que se vinculó para promover aplicaciones de inteligencia artificial en el fútbol. IM8 representa una apuesta diferente: en lugar de centrarse en los ingresos derivados de un club o de los derechos comerciales de una figura deportiva, busca construir una marca de consumo con distribución internacional.

La alianza con la NBA refuerza esa estrategia y le permite a la empresa aprovechar una plataforma deportiva que combina audiencias, patrocinadores y eventos presenciales. La activación prevista en NBA House durante 2027 será una de las primeras oportunidades para traducir el acuerdo en experiencias concretas para los consumidores.

El desafío será convertir la exposición publicitaria en ventas sostenidas, ampliar la distribución y preservar los márgenes en un mercado competitivo. La cifra de ingresos recurrentes anualizados superior a u$s100 millones constituye un indicador de escala, pero el desempeño futuro dependerá también de los costos de adquisición de clientes, la repetición de compra, la rentabilidad y la capacidad de mantener el crecimiento.

Con la NBA como nuevo socio, Beckham suma otra plataforma global a su estrategia empresarial. IM8 busca transformar el reconocimiento de las estrellas y las ligas deportivas en un negocio internacional de nutrición, con nueve mercados de Asia y Oceanía como próximo frente de expansión.

Datos financieros que refuerzan el enfoque de negocios

Los resultados publicados por Prenetics permiten dimensionar mejor el negocio detrás de la alianza. En 2025, IM8 registró ingresos efectivos por u$s60,1 millones y alcanzó un ritmo anualizado de u$s120 millones en diciembre. Para 2026, la compañía proyectó ingresos de entre u$s180 millones y u$s200 millones.

Además, Prenetics informó para el conjunto de sus operaciones ingresos por u$s92,4 millones en 2025, un crecimiento interanual del 479,7%, y una pérdida neta de u$s55 millones. Por eso, el rápido avance comercial de IM8 debe analizarse junto con la rentabilidad del grupo y su capacidad para transformar el crecimiento en resultados sostenibles.

La alianza con la NBA confirma que la expansión internacional es uno de los ejes centrales de la estrategia de IM8.