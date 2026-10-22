Durante años trabajaron detrás de campañas, portadas y proyectos para algunas de las figuras más reconocidas y millonarias de la moda. Esa trayectoria les permitió conocer cómo se construye una marca, pero también detectar necesidades que todavía no encontraban respuesta en el mercado.
De asesorar a Madonna y Rihanna a crear su propio negocio de lujo: la historia de dos creativas que revolucionan la moda
Dos referentes de la industria dejaron el rol de asesoras para construir su propia marca, con una estrategia de producción bastante particular.
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Su gran momento de éxito llegó cuando decidieron pasar del asesoramiento a la producción propia. En lugar de buscar inversores o lanzar una colección amplia, eligieron empezar con un solo producto, pocos puntos de venta y una identidad muy definida.
De las portadas de Vogue a las calles de Milán: la trayectoria de Kate Aubrey y Kyra Griffin
Las protagonistas son Kate Aubrey y Kyra Griffin, directoras creativas y fundadoras de KStudio. Antes de crear su propia marca, acumularon experiencia en campañas para firmas como Tom Ford y J'adore de Dior, además de participar en producciones para British Vogue y Harper's Bazaar. Su recorrido también incluye colaboraciones con:
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Madonna
Rihanna
Giorgio Armani
Ese trabajo les permitió entender cómo funcionan las grandes marcas, desde la construcción de una identidad hasta la relación con proveedores, distribuidores y consumidores. Sin embargo, fundar su propia empresa las obligó a asumir responsabilidades que hasta entonces recaían sobre sus clientes, como:
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financiar la producción
administrar inventario
elegir fabricantes
contratar especialistas
negociar acuerdos comerciales
manejar los riesgos financieros del negocio
Ese cambio de perspectiva terminó dando origen a La Mama, una marca creada a partir de sus propias experiencias como profesionales y madres. A diferencia de muchas compañías que empiezan con un producto y luego desarrollan una identidad alrededor, Aubrey y Griffin hicieron el camino inverso.
Primero definieron qué quería representar La Mama y, recién después, diseñaron el producto que debía expresar esa idea. También eligieron crecer de forma controlada, financiando el negocio sin capital externo, limitaron la producción inicial y priorizaron boutiques independientes en vez de grandes cadenas.
LM1: el bolso de cuero vegano fabricado en Florencia que conquista a los conocedores
El primer producto de La Mama fue el LM1, un bolso extragrande desarrollado durante dos años. Está confeccionado artesanalmente en Florencia con cuero vegano de textura similar al cocodrilo y fue pensado para ser funcional, pero tambien para encajar con una estética lujosa.
Su diseño es flexible y permite llevarlo abierto, pero el material busca soportar el uso diario sin perder su presencia. La primera producción fue deliberadamente limitada, con tan solo:
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un solo modelo
un único material
dos colores, blanco y negro
acabados mate y brillante para algunas versiones
La decisión tuvo que ver con una cuestión tanto estética como financiera. Aubrey y Griffin prefirieron concentrar el capital disponible en la calidad del producto y evitar inversiones mayores en una etapa todavía inicial. El LM1 empezó a venderse en boutiques especializadas como Antonia, en Milán, y Absolutely Fabrics, en Toronto.
En el local canadiense, las primeras unidades se agotaron al instante y el comercio hizo un segundo pedido. La elección de este tipo de puntos de venta también fue estratégica, ya que las fundadoras buscaron negocios pequeños y conceptuales, que pudieran presentar el producto ante consumidores interesados en propuestas menos masivas.
En paralelo, descartaron la idea de hacer grandes campañas publicitarias y tener publicidad paga en redes sociales. La difusión se apoyó principalmente en:
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crecimiento orgánico
acciones de prensa
regalos a contactos cercanos
contenido producido de manera sencilla
recomendaciones dentro de su propia red profesional
Después del LM1, La Mama amplió su catálogo con un neceser disponible en distintos tamaños, que puede usarse dentro del bolso o como producto independiente. Aubrey y Griffin dicen que su objetivo es construir una marca más amplia alrededor de una idea de estilo, resistencia y productos pensados para acompañar una rutina intensa.