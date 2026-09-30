Meg Ryan se hizo famosa como una de las grandes figuras de las comedias románticas de los 90, especialmente por protagonizar "Cuando Harry conoció a Sally". Pero hace años desarrolla otra faceta que casi nadie conoce, la compra y venta de propiedades de lujo.
El negocio millonario de Meg Ryan: compra, remodela y vende propiedades de lujo con ganancias récord
La reconocida actriz de Hollywood construyó en secreto otra fuente de ingresos que le genera millones de dólares.
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Para darle marcha a ese negocio, ella compra casas en zonas exclusivas, las remodela con un estilo muy cuidado y, tiempo después, vuelve a ponerlas en el mercado. Solo en las operaciones más importantes, sus precios de venta superaron en más de u$s20 millones lo que había pagado originalmente por esas propiedades.
La operación en Los Hamptons: un negocio perfecto de US$ 15,25 millones
La última operación se cerró en Bridgehampton, en Los Hamptons. Ryan había comprado la propiedad en 2024 por u$s13,49 millones y en mayo de 2026 decidió ponerla a la venta por u$s15,25 millones.
En menos de dos meses encontró comprador y terminó cerrando la operación por los u$s15,25 millones completos, por lo que ganó u$s1,76 millones más de lo que había pagado menos de dos años antes. El comprador fue el productor de Broadway Henry Tisch, integrante de la familia propietaria de Loews Corporation y de los New York Giants.
La casa tiene unos 604 metros cuadrados y está ubicada sobre un terreno de 0,6 hectáreas, a pocos kilómetros del océano. Cuenta con cinco dormitorios, varias chimeneas, una amplia cocina y una pileta rodeada de jardines. Ryan no construyó la propiedad desde cero, pero intervino en el diseño para venderla más caro.
"Serial Flipping": la estrategia de inversión con la que generó más de US$ 20 millones
Desde hace más de veinte años que Meg Ryan compra propiedades de alto valor, las remodela y luego las vende. Si se toman los precios públicos de compra y venta de sus casas principales, las operaciones cerradas superaron en conjunto los u$s20 millones por encima de los valores de adquisición.
Uno de sus primeros negocios importantes fue en Bel-Air, donde compró en 2000 una mansión por u$s9 millones. Después de una larga renovación y varios años entrando y saliendo del mercado, finalmente la vendió en 2012 por u$s11,125 millones.
También tuvo una propiedad en Martha's Vineyard que compró por u$s6 millones y terminó vendiendo por u$s9,125 millones en 2019. Con el tiempo, esa forma de operar se volvió en su segunda carrera.
Montecito, SoHo y Bel-Air: los mayores éxitos inmobiliarios de la actriz
Entre sus operaciones más importantes aparece Montecito, en California. En febrero de 2020 pagó u$s5,05 millones por una casa de tres dormitorios. Después de una remodelación completa, que incluyó una cocina nueva, paredes de vidrio y mejoras en los espacios exteriores, la vendió apenas un año y medio más tarde por u$s13,3 millones.
Su segundo proyecto en Montecito fue en 2021, cuando compró otra propiedad por u$s9,5 millones, la amplió y la llevó de unos 6.500 a 9.500 pies cuadrados. Primero intentó venderla por u$s22,5 millones, pero finalmente cerró la operación en 2025 por u$s16,8 millones, u$s7,3 millones por encima del precio que había pagado.
En 2013 compró por u$s8 millones un loft de una planta completa en SoHo, que pertenecía al actor Hank Azaria. Después de rediseñarlo, lo vendió en 2017 por u$s9,85 millones. Ese mismo año compró otro departamento en Tribeca por u$s9,39 millones y lo vendió cuatro años después por u$s10,35 millones.