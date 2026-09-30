El negocio millonario de Meg Ryan: compra, remodela y vende propiedades de lujo con ganancias récord

La reconocida actriz de Hollywood construyó en secreto otra fuente de ingresos que le genera millones de dólares.

Meg Ryan se hizo famosa como una de las grandes figuras de las comedias románticas de los 90, especialmente por protagonizar "Cuando Harry conoció a Sally" . Pero hace años desarrolla otra faceta que casi nadie conoce, la compra y venta de propiedades de lujo .

Para darle marcha a ese negocio, ella compra casas en zonas exclusivas, las remodela con un estilo muy cuidado y, tiempo después, vuelve a ponerlas en el mercado. Solo en las operaciones más importantes, sus precios de venta superaron en más de u$s20 millones lo que había pagado originalmente por esas propiedades.

La última operación se cerró en Bridgehampton, en Los Hamptons. Ryan había comprado la propiedad en 2024 por u$s13,49 millones y en mayo de 2026 decidió ponerla a la venta por u$s15,25 millones .

Una de sus últimas operaciones se cerró en Los Hamptons por más de u$s15 millones.

En menos de dos meses encontró comprador y terminó cerrando la operación por los u$s15,25 millones completos, por lo que ganó u$s1,76 millones más de lo que había pagado menos de dos años antes. El comprador fue el productor de Broadway Henry Tisch, integrante de la familia propietaria de Loews Corporation y de los New York Giants.

La casa tiene unos 604 metros cuadrados y está ubicada sobre un terreno de 0,6 hectáreas, a pocos kilómetros del océano. Cuenta con cinco dormitorios, varias chimeneas, una amplia cocina y una pileta rodeada de jardines. Ryan no construyó la propiedad desde cero, pero intervino en el diseño para venderla más caro .

La actriz compra, renueva y vende propiedades hace años. Gentileza - @megryan

"Serial Flipping": la estrategia de inversión con la que generó más de US$ 20 millones

Desde hace más de veinte años que Meg Ryan compra propiedades de alto valor, las remodela y luego las vende. Si se toman los precios públicos de compra y venta de sus casas principales, las operaciones cerradas superaron en conjunto los u$s20 millones por encima de los valores de adquisición.

Uno de sus primeros negocios importantes fue en Bel-Air, donde compró en 2000 una mansión por u$s9 millones. Después de una larga renovación y varios años entrando y saliendo del mercado, finalmente la vendió en 2012 por u$s11,125 millones.

También tuvo una propiedad en Martha's Vineyard que compró por u$s6 millones y terminó vendiendo por u$s9,125 millones en 2019. Con el tiempo, esa forma de operar se volvió en su segunda carrera.

Montecito, SoHo y Bel-Air concentran algunos de sus negocios inmobiliarios más importantes. Gentileza - @megryan

Montecito, SoHo y Bel-Air: los mayores éxitos inmobiliarios de la actriz

Entre sus operaciones más importantes aparece Montecito, en California. En febrero de 2020 pagó u$s5,05 millones por una casa de tres dormitorios. Después de una remodelación completa, que incluyó una cocina nueva, paredes de vidrio y mejoras en los espacios exteriores, la vendió apenas un año y medio más tarde por u$s13,3 millones.

Su segundo proyecto en Montecito fue en 2021, cuando compró otra propiedad por u$s9,5 millones, la amplió y la llevó de unos 6.500 a 9.500 pies cuadrados. Primero intentó venderla por u$s22,5 millones, pero finalmente cerró la operación en 2025 por u$s16,8 millones, u$s7,3 millones por encima del precio que había pagado.

En 2013 compró por u$s8 millones un loft de una planta completa en SoHo, que pertenecía al actor Hank Azaria. Después de rediseñarlo, lo vendió en 2017 por u$s9,85 millones. Ese mismo año compró otro departamento en Tribeca por u$s9,39 millones y lo vendió cuatro años después por u$s10,35 millones.