De cocinar en su casa a producir 40.000 panes por día: la historia detrás del éxito de Boogie's

Los pedidos empezaron a crecer y tuvo que aprender sobre la marcha a organizar una producción cada vez más grande, sin experiencia previa en la industria.

El pan de papa se convirtió en la especialidad de una empresa que fue ganando lugar entre comercios y distribuidores de todo el país.

Carmelo Dezeo convirtió las primeras hornadas de pan de papa que hacía en su casa en Boogie's , una panificadora argentina que comenzó sin inversión inicial y hoy produce 40.000 unidades por día. El negocio creció hasta instalar una fábrica en Ensenada y ahora proyecta una facturación de millones de dólares.

Sin experiencia en la producción a gran escala, el emprendedor tuvo que aprender a manejar una compañía que recibía pedidos cada vez mayores. Con el tiempo, comenzó a incorporar maquinaria y reorganizar el trabajo para responder a la demanda.

Todo comenzó en febrero de 2020, cuando Carmelo Dezeo empezó a preparar pan de papa en la cocina de su casa . Todavía no tenía una fábrica ni maquinaria industrial, y el proyecto daba sus primeros pasos poco antes de que la pandemia cambiara por completo el escenario económico.

Uno de los mayores desafíos fue conseguir que los panes duraran más tiempo sin perder las características del producto artesanal.

El crecimiento llegó acompañado de dificultades. Dezeo reconoce que pasar de una elaboración casera a una producción industrial fue mucho más complicado de lo que imaginaba. Los problemas aparecieron especialmente cuando comenzó a aumentar la cantidad de panes y tuvo que adaptar su manera de trabajar.

El pan de papa se convirtió en la especialidad de Boogie's, que comenzó a abastecer a comercios gastronómicos y distribuidores. Más adelante incorporó una línea de panes para hamburguesas destinada a almacenes de cercanía.

Inversión y automatización: el salto a una planta industrial de 1.700 m²

La expansión del negocio llevó a Dezeo a invertir más de u$s150.000 en una planta industrial de 1.700 metros cuadrados en Ensenada, provincia de Buenos Aires. Allí se elaboran actualmente unos 40.000 panes por día.

La nueva escala exigió incorporar equipos y modificar los procesos de elaboración. Durante 2026, una parte importante de los recursos se destinó a sumar tecnología, incluida una línea automática para fabricar pan de molde.

Uno de los mayores desafíos estuvo en la conservación. Boogie's necesitaba que sus panificados mantuvieran las características del producto artesanal durante el tiempo suficiente para llegar a los comercios. Después de numerosas pruebas, consiguió desarrollar un proceso que le permitió extender su vida útil.

En materia comercial, la firma sigue trabajando con distribuidores independientes y todavía no contempla ingresar a las grandes cadenas. Dezeo estima que una multinacional mexicana concentra alrededor del 60% del mercado, aunque se trata de un cálculo propio sobre la participación de su principal competidor.

Carmelo Dezeo celebró el Premio al Emprendedor Industrial 2026. Boogie's

Premio al Emprendedor Industrial 2026: el reconocimiento a la innovación de Carmelo Dezeo

Boogie's ganó el Premio al Emprendedor Industrial 2026, organizado por el Movimiento Industrial y La Fábrica Podcast. La edición recibió más de 150 proyectos postulados, de los cuales solamente seis llegaron a la final.

La panificadora obtuvo el máximo reconocimiento por su desarrollo dentro de la industria alimenticia. Dezeo recibió la noticia con una enorme satisfacción y describió el premio como "un mimo al alma" después de los años dedicados a levantar su negocio.

La compañía tiene previsto presentar en octubre 45 productos destinados al sector gastronómico. Para noviembre prepara nuevas líneas de marca propia orientadas al segmento de supermercados, mientras mantiene su comercialización a través de distribuidores independientes.

Entre sus próximos planes también aparece la apertura de centros de distribución en distintos puntos del interior del país. La intención es ampliar su presencia fuera de Buenos Aires e incorporar más variedades de panificados a su catálogo. Para 2027, Boogie's espera superar los 30 millones de unidades producidas y alcanzar una facturación de u$s12 millones.