De ser un vendedor de productos electrónicos a fundar un gigante de la industria para hacerse millonario: quién es Richard Schulze

Richard Schulze es un hombre cuya historia empresarial ha marcado un antes y un después en la industria de la tecnología. Su visión y habilidades lo catapultaron a convertirse en uno de los hombres más ricos del país . Con una fortuna construida a través de la innovación en el mundo de la electrónica de consumo , su vida personal y su legado no solo están marcados por el éxito económico, sino también por su fuerte compromiso con la filantropía.

Schulze no solo transformó la venta de tecnología, sino también el panorama de las tiendas minoristas en los Estados Unidos.

En 1966, con la determinación de transformar su carrera, hipotecó su casa y abrió una pequeña tienda de equipos de audio llamada Sound of Music en su ciudad natal. Este paso sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en un gigante del sector. En pocos años, la tienda creció y, tras un tornado que destruyó una de sus sedes, Schulze aprovechó la oportunidad para realizar una exitosa “venta de tornado”, lo que catapultó su negocio a nuevas alturas. Esta jugada estratégica no solo fue un éxito, sino que también lo impulsó a renombrar su cadena como Best Buy, marcando el inicio de un nuevo modelo de venta al por menor con grandes supertiendas y precios competitivos.