Día de la Madre: On City presenta descuentos de hasta 50% y financiación en hasta 24 cuotas + Agregar ámbito en









La cadena lanzó una promoción especial del 15 al 18 de octubre en tecnología, electrodomésticos y productos para el hogar. Los beneficios estarán disponibles tanto en su tienda online como en sus más de 180 sucursales de todo el país, con distintas opciones de financiación.

La propuesta incluye retiro gratuito en cualquiera de las más de 180 sucursales de On City.

Con la llegada del Día de la Madre, On City presenta una nueva propuesta de beneficios en tecnología, electrodomésticos y productos para el hogar, con descuentos, financiación y alternativas de compra disponibles tanto en oncity.com como en sus más de 180 sucursales de todo el país.

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Del 15 al 18 de octubre, se podrá acceder a hasta 50% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas bancarias de entidades participantes en una amplia selección de productos. La propuesta alcanza categorías como celulares, tablets, notebooks, televisores, parlantes y pequeños electrodomésticos, entre otras.

Además, quienes opten por financiar sus compras con On City Crédito podrán acceder a un beneficio exclusivo de hasta 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas, con la posibilidad de comenzar a pagar en noviembre.

La propuesta incluye retiro gratuito en cualquiera de las más de 180 sucursales de On City, una opción que permite comprar online y elegir el punto de retiro más conveniente, sin costo adicional.

De esta manera, On City acompaña una de las fechas más importantes del calendario con una propuesta que combina variedad de productos, descuentos y distintas alternativas de financiación para facilitar la elección del regalo para mamá.