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7 de septiembre 2026 - 11:09

On City recibe a la primavera con una nueva edición de Electro Fans

La cadena de tecnología y electrodomésticos se suma al evento con descuentos de hasta 50% y financiación de hasta 24 cuotas fijas. La promoción estará vigente hasta el 9 de septiembre.

Quienes lo deseen podrán retirar las compras de manera gratuita en las más de 200 sucursales disponibles en todo el país.

Quienes lo deseen podrán retirar las compras de manera gratuita en las más de 200 sucursales disponibles en todo el país.

Hasta el 9 de septiembre, las familias podrán acceder a descuentos especiales y facilidades de pago que hacen más fácil renovar espacios y disfrutar de la nueva temporada.

Informate más

En esta edición, On City participa con beneficios destacados: hasta 50% off en una amplia variedad de productos y hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias de entidades participantes. Además, quienes elijan financiar sus compras con On City Crédito podrán acceder a hasta 24 cuotas fijas, comenzando a pagar recién en octubre, lo que facilita aún más el acceso a las mejores oportunidades.

La propuesta incluye alternativas para distintos gustos y necesidades: televisores, celulares, cocinas, heladeras, lavarropas, aires acondicionados y pequeños electrodomésticos, junto con opciones pensadas para el entretenimiento y el juego.

Asimismo, quienes lo deseen podrán retirar las compras de manera gratuita en las más de 200 sucursales disponibles en todo el país.

Electro Fans ofrece una propuesta que combina variedad, descuentos y alternativas de financiación para acompañar a las familias.

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