Divorcio de Ben Affleck y Jennifer López: el millonario patrimonio en juego

En este contexto es que la cantante fue vista visitando mansiones en Los Ángeles, dando lugar a las especulaciones respecto a la compra de un nuevo inmueble y una inminente mudanza.

Cuál es la fortuna de Jennifer López

La actriz, cantante, bailarina, diseñadora de moda, productora de televisión y empresaria estadounidense que tiene un patrimonio neto de u$s400 millones. Se estima que este número supera por u$s250 millones a su expareja.

La carrera de Jennifer López se ha extendido por más de 25 años y hoy es una de las celebridades más importantes de Hollywood. En este tiempo, la cantante publicó varios álbumes y sencillos a lo largo de su carrera musical, con éxitos como "Let's get loud" y "On the floor". Sin embargo, también cosechó una gran fortuna y fama gracias a su labor como actriz en varios films incluyendo "Selena" y "Maid in Manhattan".

En qué invierte Jennifer López

La artista lanzó el perfume Glow junto con la compañía Designer Parfums en 2002, y posteriormente lanzó la fragancia Still Jennifer López. También lanzó su línea de ropa junto con Kohl’s en 2011, y se desempeñó como embajadora de L’Oreal Paris y de Gillette Venus. En esta misma línea, recientemente, la cantante de 55 años lanzó su línea cosmética de JLO Beauty.

jlo.jpg

En octubre de 2022, López y Jimmy Fallon publicaron un libro para niños, "Con Pollo: Una aventura bilingüe para jugar", que se convirtió en un éxito de ventas del New York Times.

Además de estos múltiples negocios, López destinó varias inversiones en proyectos inmobiliarios y empresas. La artista posee varias propiedades de gran tamaño y lujo, desde el Bronx hasta Bel Air. Tiene casas en Miami, Los Ángeles y la ciudad de Nueva York y una cartera de propiedades con un valor estimado de u$s97 millones.

Aunque el divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck podría tener algunos impactos financieros a corto plazo, es poco probable que afecte significativamente la gran fortuna de JLo a largo plazo, dada su sólida carrera y diversos emprendimientos empresariales que conforman sus fuentes de ingresos.

mansion-jennifer-lopez-ben-affleck.jpg La impactante mansión de Jennifer López y Ben Affleck. Archivo

La fortuna de Ben Affleck

A sus 52 años, Ben Affleck cuenta con un patrimonio neto de u$s150 millones de dólares, según cifras de Celebrity Net Worth, sitio web especializado en la fortuna de celebridades.

Esta importante suma es resultado de su arduo trabajo en la industria del entretenimiento, pues desde los inicios de su carrera, sus actuaciones han sido bien remuneradas. Entre sus participaciones más memorables destacan títulos como Argo, Gone Girl, Air, The Way Back y Armageddon, sólo por mencionar algunas.

Además, los lucrativos contratos de patrocinio con grandes marcas podrían haber reforzado aún más su posición financiera. Sin embargo, sin tener acceso a los detalles de estos acuerdos, es difícil determinar el desglose exacto de su patrimonio neto antes del divorcio.

También es importante tener en cuenta las posibles actividades de Affleck fuera del mundo de la interpretación. Tal vez invirtió en el sector inmobiliario o en otros negocios que le generaron ingresos adicionales.