Jennifer Lopez y Ben Affleck firmaron el divorcio: la historia detrás de su romance

La historia de "Bennifer"

Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocieron en el año 2002 durante el rodaje de la película Gigli. Aunque su relación fue muy pública y conocida como "Bennifer", finalmente cancelaron su boda programada para septiembre de 2003 debido a una infidelidad del actor.

A pesar de los altibajos, la pareja volvió a reencontrarse en 2021 y se casó en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022. Sin embargo, la relación volvió a complicarse y finalmente terminaron oficialmente el 6 de enero de 2025.

Reacción de Jennifer Lopez

En una entrevista con Interview Magazine publicada en octubre de 2024, Jennifer Lopez expresó que estaba "emocionada" con su soltería. "Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí", comentó la cantante de "Let's Get Loud".