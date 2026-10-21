El fenómeno BTS: la historia secreta del grupo que conquistó el mundo y amasó una fortuna millonaria

Los integrantes del grupo surcoreano, protagonistas de una de las historias más singulares de la música contemporánea.

Durante años, el pop global pareció tener un mapa bastante definido: las grandes discográficas, las radios estadounidenses y las estrellas capaces de llenar estadios marcaban el ritmo. Desde Corea del Sur, siete jóvenes llegaron para alterar ese esquema .

Con canciones que mezclaban hip-hop, pop y coreografías milimétricas, BTS pasó de ser una apuesta de una compañía pequeña a convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la música internacional que acumula millones .

El recorrido de RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook no se explica únicamente por sus éxitos comerciales. Detrás hubo años de entrenamiento, decisiones empresariales, exposición permanente en internet y una relación particular con sus seguidores, conocidos como ARMY . La banda supo construir una identidad que trascendió el idioma y conectó con públicos de distintas edades y culturas.

Cuando BTS debutó en junio de 2013 con el sencillo No More Dream, el mercado surcoreano ya contaba con empresas de entretenimiento de gran peso y grupos sometidos a procesos de formación muy exigentes.

Big Hit, en cambio, no tenía el poder financiero ni la estructura de los principales sellos del sector. Su apuesta consistió en reunir a siete artistas con perfiles distintos y darles una identidad que combinara la energía del rap con el formato de una banda pop.

La expresión "sin perfil visual" debe entenderse como una forma de describir la distancia respecto de ciertos modelos dominantes de belleza y promoción, no como una categoría objetiva. Los integrantes de BTS también fueron preparados para responder a las exigencias estéticas del K-pop.

La diferencia estuvo en que su propuesta no dependió exclusivamente de la imagen: la composición, el baile, las letras y la personalidad pública de cada integrante tuvieron un lugar central.

RM, líder del grupo, ya se había desarrollado en la escena del rap antes del debut. Suga y j-hope aportaron experiencias vinculadas a la escritura, la producción y la danza, mientras que los otros integrantes fueron encontrando sus propios registros vocales y escénicos. Esa combinación permitió que BTS funcionara como un conjunto, pero sin borrar las características individuales de sus miembros.

El proyecto tampoco nació con la garantía de un éxito mundial. En sus primeros años, la compañía debía competir contra sellos con más recursos y artistas instalados. El crecimiento llegó de manera progresiva, con discos conceptuales, videoclips, presentaciones y una actividad digital sostenida.

La cercanía como estrategia fue una de sus claves: los integrantes compartían ensayos, conversaciones, momentos cotidianos y contenidos detrás de escena que acercaban a los seguidores a la vida del grupo.

La banda construyó una identidad propia en una industria marcada por la competencia y las exigencias del espectáculo. Gentileza - @bts.bighitofficial

Letras sobre salud mental y juventud: por qué el mensaje de BTS conectó con millones

Una parte de la identidad de BTS se construyó a partir de preguntas que no siempre ocupaban el centro de las canciones comerciales destinadas a adolescentes: la presión por cumplir expectativas, la inseguridad, el miedo al fracaso y la búsqueda de una identidad propia. En sus primeros trabajos, el grupo abordó las exigencias educativas y sociales que atraviesan a muchos jóvenes surcoreanos.

La trilogía The Most Beautiful Moment in Life, publicada entre 2015 y 2016, exploró las dudas y la fragilidad de la juventud. Con Love Yourself, una etapa que comenzó en 2017, la banda desarrolló un relato sobre el amor, la pérdida y la relación con uno mismo.

La propuesta también tuvo una dimensión pública: en 2018, BTS participó junto con UNICEF en la campaña Love Myself, orientada a prevenir la violencia contra niños y jóvenes y promover entornos más seguros.

Esa combinación de música, discurso y acciones institucionales contribuyó a consolidar una comunidad internacional. ARMY no se limitó a escuchar discos: tradujo entrevistas, difundió lanzamientos, organizó campañas y ayudó a que canciones en coreano circularan por espacios donde antes predominaba el inglés. Las redes sociales fueron decisivas para reducir la distancia entre Corea del Sur y el resto del planeta.

La identificación emocional fue una ventaja competitiva, pero también una responsabilidad. La exposición constante, las expectativas del público y el ritmo de trabajo del entretenimiento surcoreano muestran que hablar de bienestar no significa estar al margen de las presiones que atraviesan los propios artistas.

De las oficinas vacías al estadio de Wembley: el camino imparable de la banda

El crecimiento de BTS fue el resultado de una acumulación de hitos, no de un golpe de suerte. A medida que sus discos ganaron público, el grupo amplió su presencia en el exterior y empezó a ocupar escenarios cada vez más grandes.

En 2017, DNA ingresó en el Billboard Hot 100 estadounidense, una señal de que la música en coreano podía abrirse paso en uno de los mercados más competitivos del mundo.

En junio de 2019 llegó una postal difícil de imaginar para una compañía que había comenzado con recursos limitados: BTS actuó en el estadio de Wembley, en Londres, uno de los recintos emblemáticos de la música internacional.

La presentación formó parte de una gira que confirmó la capacidad del grupo para convocar multitudes fuera de Asia. Ese mismo año, la banda también se presentó en el Stade de France, en París.

Los reconocimientos comerciales siguieron creciendo. En 2020, Dynamite, su primer sencillo íntegramente en inglés, debutó en el primer puesto del Billboard Hot 100. La canción acercó al grupo a nuevas audiencias y reforzó su presencia en la industria estadounidense. En 2021, Butter repitió el impacto en las listas y se convirtió en otro de sus grandes éxitos internacionales.

La trayectoria del grupo tuvo, además, pausas y cambios. El servicio militar obligatorio de Corea del Sur llevó a los miembros a interrumpir temporalmente sus actividades conjuntas, mientras desarrollaban proyectos individuales.

Esa etapa recordó que detrás de una maquinaria global hay personas con obligaciones, decisiones profesionales y tiempos propios.