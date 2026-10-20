Los 10 multimillonarios sub 40 más ricos del mundo: quiénes son y cómo obtuvieron su fortuna

Mark Mateschitz encabeza el podio de los jóvenes magnates más ricos del planeta, impulsado por el imperio Red Bull. Quiénes son las diez figuras menores de 40 años que sus sectores, en vísperas de la mayor transferencia patrimonial de la historia.

Mark Mateschitz, hijo del fallecido cofundador de la compañía de bebidas energéticas Red Bull , Dietrich Mateschitz, es el multimillonario menor de 40 años más rico del mundo , según el más reciente ranking de millonarios "sub 40". Con 34 años, el heredero austríaco encabeza el ranking con una fortuna estimada en u$s29.900 millones.

Según los datos brindados por la agencia Bloomberg, este es el detalle del top 10 de los multimillonarios menores de 40 años:

Tras heredar el paquete accionario de su padre, Mark Mateschitz se posicionó en el puesto 79 del ranking global de Bloomberg. El joven magnate tiene en su haber el 49% de Red Bull, la firma líder en el mercado mundial de bebidas energéticas que en 2025 vendió 14.000 millones de latas y facturó 12.200 millones de euros.

Detrás de Mateschitz se ubica Greg Brockman , cofundador y presidente de OpenAI, quien con 38 años acumula una fortuna de u$s25.500 millones. La empresa detrás del fenómeno ChatGPT cerró 2025 con ingresos superiores a los u$s20.000 millones, motorizados por el auge del chatbot de IA que en septiembre de 2026 ya superaba los 1.000 millones de usuarios activos por semana.

Tras heredar el paquete accionario de su padre, Mark Mateschitz se posicionó en el puesto 79 del ranking global de Bloomberg.

El tercer lugar del podio pertenece al checo Michal Strnad , de 34 años, cuya fortuna alcanza los u$s18.900 millones. Strnad preside y controla accionariamente Czechoslovak Group (CSG) , un importante conglomerado industrial que fabrica equipos militares y que cerró 2025 con una facturación anual de 6.700 millones de euros.

En el cuarto lugar se ubica Patrick Collison, el irlandés de 38 años que dirige Stripe como cofundador y CEO. Gracias a una tenencia accionaria estimada en el 12% de la firma de pagos digitales —proveedora de gigantes como Amazon, Shopify y Lyft—, su fortuna alcanza los u$s16.300 millones, empatando en partes iguales con el patrimonio de su hermano menor y cofundador, John Collison (36 años).

Detrás de Mateschitz se ubica Greg Brockman, cofundador y presidente de OpenAI, quien con 38 años acumula una fortuna de u$s25.500 millones.

En la sexta posición se ubica el fundador de Surge AI, el estadounidense de raíces taiwanesas Edwin Chen, quien cuenta con un patrimonio actual estimado en u$s13.000 millones. Con sede en San Francisco, su compañía se especializa en la evaluación y el análisis de datos generados por inteligencia artificial para grandes actores del sector tecnológico, tales como OpenAI, Anthropic y Microsoft (MSFT).

Luego, figura el británico Hugh Grosvenor (35 años), con un patrimonio de u$s12.700 millones consolidado en el sector inmobiliario. El aristócrata y duque de Westminster encabeza la empresa inmobiliaria Grosvenor Group, que administra activos por u$s12.800 millones. Asimismo, de acuerdo con los registros de Bloomberg, Grosvenor heredó valiosas extensiones de tierra pertenecientes a su familia desde 1677.

El octavo puesto pertenece al chino Wang Ning (39 años), fundador y CEO de Pop Mart International, quien ostenta un patrimonio de u$s12.100 millones. La firma asiática —famosa por la fabricación de las figuras en cajas sorpresa y los virales muñecos Labubu— está controlada en un 47% por Wang mediante tres sociedades holding, según documentos presentados en junio de 2026.

El tercer lugar del podio pertenece al checo Michal Strnad, de 34 años, cuya fortuna alcanza los u$s18.900 millones.

Más abajo en el listado se ubica el inversor y emprendedor del sector cripto Justin Sun (36 años), originario de China, quien cuenta con un patrimonio estimado en u$s8.180 millones.

El décimo lugar del ranking lo ocupa la estadounidense Daniela Amodei, de 39 años, con un patrimonio de u$s7.980 millones. La empresaria es cofundadora de Anthropic, la firma creadora de los modelos de IA Claude lanzada en 2021 por excolaboradores de OpenAI. De acuerdo con Bloomberg, Amodei controla casi el 1% de las acciones del gigante de la IA.

La transferencia de riqueza

En las próximas dos décadas se desplegará una transferencia histórica de riqueza: se estima que la generación de los baby boomers leguen a nivel global u$s84 billones a sus herederos. Según un reporte de Natixis Investment Managers (Natixis IM), esta masiva reasignación de patrimonio reconfigurará el negocio del asesoramiento financiero y las estrategias de inversión a nivel mundial.

A medida que los primeros integrantes de los 1.100 millones de baby boomers alcanzan los 80 años en 2026, la industria de la asesoría financiera alista una profunda transformación en la que los herederos tomarán el control sobre la gestión del patrimonio heredado, según señala el informe Great Wealth Transfer.

“La gran transferencia de patrimonio supone un reto clave para los asesores, por lo que será fundamental adaptarse a las preferencias de los nuevos herederos”, sostuvo Andrew Benton, director de Natixis IM para el norte de Europa, Medio Oriente y África.

En el cuarto lugar se ubica Patrick Collison, el irlandés de 38 años que dirige Stripe como cofundador y CEO. Dirige la empresa junto a su hermano menor John Collison.

A medida que los activos cambian de manos, Andrew Benton explica que será imprescindible reevaluar los perfiles de riesgo y las preferencias de inversión, considerando las marcadas diferencias en la visión estratégica de cada generación.

En general, los jóvenes de la generación millennial (de 30 a 45 años) se posicionan como el perfil menos conservador. De acuerdo con la encuesta de Natixis, un 75% manifiesta su deseo de superar el rendimiento del mercado. A nivel global, este segmento muestra una fuerte inclinación por los activos privados (55%), al tiempo que un 46% ya invierte directamente en criptomonedas.