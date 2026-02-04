El invento perfecto para los amantes de la moda: un diseño diferente de cartera para cada día + Seguir en









Un accesorio de lujo propone una nueva forma de pensar la moda diaria y abre un debate sobre creatividad, tecnología y consumo por millones.

Un accesorio pensado para cambiar con la rutina: un detalle inesperado en el diseño promete acompañar distintos estilos sin sumar más bolsos. Freepik

La moda ya no vive solo en la tela: los accesorios también se suman a la ola de los wearables, donde lo digital se mezcla con lo que usás a diario. En esa carrera por diferenciarse y vender por millones, aparece una cartera de lujo que cambia su frente en segundos.

La propuesta apunta a un problema clásico: combinar el bolso con el look sin acumular modelos en el placard. La respuesta es tan simple como llamativa: convertir el frente en una superficie personalizable, capaz de pasar de un patrón geométrico a una imagen tipo “arte” con un toque en el celular.

Innovación y moda: de qué trata este invento El invento se llama Infinity y lo diseñó Richard Peuty. Por fuera, se presenta como una cartera artesanal de alta gama; por dentro, suma tecnología para que el diseño sea dinámico e interactivo, como si el accesorio fuera una extensión del outfit.

La clave está en una pantalla OLED flexible integrada en el frontal. Esa pieza funciona como un lienzo: a través de una app, podés cambiar el aspecto al instante, elegir colores, texturas o composiciones y ajustar el estilo según el evento, el horario o la ropa que tengas puesta.

Según la presentación del proyecto, la integración busca que el panel se sienta natural al tacto y que no “rompa” la estética del cuero. La idea es que el cambio de diseño parezca impreso sobre la cartera, con contraste alto y negros profundos para que los gráficos se vean nítidos.

El equipo llevó el concepto a una plataforma de financiamiento colectivo, Kickstarter, con una promesa tentadora para quienes aman la moda: en vez de elegir una cartera distinta cada día, tener muchas en una sola, sin resignar terminaciones de lujo ni detalles de fabricación.

