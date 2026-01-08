El multimillonario chino que ganó una fortuna por ofrecer comodidad y lujos a las personas más ricas del mundo + Seguir en









Su gran apuesta fallida no lo frenó: tras un parque temático abandonado, rearmó su imperio y hoy maneja millones en negocios globales.

Detrás de las puertas cerradas del lujo, una jugada empresarial convirtió comodidad y exclusividad en una fortuna difícil de imaginar. Depositphotos

El lujo se mueve con reglas propias: cuando un objeto se vuelve exclusivo, crece su deseo y su precio, como pasa con los llamados bienes veblen. En ese universo, donde los clientes gastan millones sin pestañear, una empresa no vende solo productos: vende acceso, estatus y comodidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ese negocio tiene un nombre poco conocido fuera de los círculos de alto poder adquisitivo. Detrás de campos de golf imponentes, inversiones internacionales y acuerdos comerciales, un empresario nacido en Asia armó una red para acercar marcas y servicios premium a los bolsillos más pesados.

nf_china-0925_5 Un campo de golf pensado para la elite: la postal de un modelo que convierte gustos exclusivos en millones. Foto: REUTERS Quién es Chanchai Ruayrungruang y cómo se convirtió en multimillonario Chanchai Ruayrungruang, también conocido como Yan Bin, nació en Shandong y se mudó con su familia a Tailandia durante la década de 1980. Años después, volvió a China con un perfil de empresario versátil, listo para moverse entre rubros que crecían al ritmo del país.

En 1990 impulsó actividades vinculadas a una agencia de viajes, el desarrollo inmobiliario y la venta de computadoras. Pero el salto que le abrió puertas llegó en 1995, cuando introdujo Red Bull en el mercado chino tras traer la bebida desde Tailandia.

Con esa espalda, se embarcó en un proyecto tan ambicioso como costoso: un parque temático llamado Wonderland, pensado como una réplica de Disneyland cerca de Pekín. La idea no prosperó y el emprendimiento quedó abandonado; el terreno alrededor de las estructuras en ruinas terminó en manos de agricultores locales.

En el 2000, cambió el foco y apostó por un símbolo de prestigio global: el golf. Construyó el complejo Pine Valley Resort en Pekín, que se posicionó como una cita para un público selecto. Años más tarde, el lugar recibió un premio que resumió su target sin vueltas: “campo favorito” de los multimillonarios de la capital. Miles de millones: cuál es el patrimonio de Chanchai Ruayrungruang Su entramado de negocios se consolidó bajo el paraguas de Grupo Reignwood, una firma privada especializada en distribuir bienes y servicios de lujo para los sectores más adinerados. En su órbita aparecen activos como el Centro Reignwood y el propio campo de golf en Pekín, además de acuerdos comerciales que incluyen la producción de Red Bull en China y la representación de ventas de Bell Helicopter. Las estimaciones sobre su fortuna varían según el año y la fuente, pero todas lo ubican en la liga de los grandes patrimonios. Un cálculo lo situó en 7.900 millones de dólares, mientras otra estimación posterior lo ubicó en 1.900 millones de dólares. En cualquier caso, el patrón se repite: un modelo de negocios que mezcla lujo, inversiones y acceso a los gustos más caros del planeta.

Temas Millones