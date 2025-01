El multimillonario que logró construir un imperio gracias a un osito de peluche: quién es Ty Warner

El magnate tuvo la visión y se arriesgó a crear algo que muchos decían que no sería rentable o demandado.

Ty Warner es un empresario estadounidense nacido en 1944. En la actualidad es el CEO y fundador de Ty Inc., una compañía que se dedica a la fabricación de juguetes, entre ellos, los preciados "Beanie Babies". Pero también es dueño del Four Seasons Hotel New York y tiene una acaudalada fortuna producto de su visión y emprendimiento.