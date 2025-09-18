El primer multimillonario de internet que no dudó en invertir en cripto y potenció su fortuna: quién es Marc Andreessen







Un pionero del universo web, autodidacta y con gran instinto, que supo administrar y potenciar sus millones con éxito.

El multimillonario inversor, pionero en el universo de Internet.

Marc Andreessen es uno de los pioneros más importantes de la nueva era de internet. Ingeniero de software, emprendedor e inversor, saltó a la fama al co-crear el navegador gráfico Mosaic durante sus años en la Universidad de Illinois en UrbanaChampaign y generar una fortuna de millones.

Más tarde fue cofundador de Netscape, la empresa detrás del navegador que popularizó el acceso masivo a la web, y participó en otros emprendimientos tecnológicos como Loudcloud/Opsware. Todos esos hitos preceden su inmersión en el mundo de las criptomonedas, con las que más tarde reforzó y diversificó considerablemente su fortuna.

Marc Andreessen Pionero en el desarrollo web, también se anticipó a la explosión de las criptomonedas ganando millones.

La historia de Marc Andreessen, un polémico y millonario personaje del mundo cripto Marc Lowell Andreessen nació el 9 de julio de 1971 en Iowa, hijo de un agricultor y una comerciante de catálogos. De muy chico mostró afinidad por la tecnología: aprendió a programar por sí mismo, desarrolló calculadoras virtuales y juegos en su casa. Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad de Illinois, donde también formó parte del National Center for Supercomputing Applications (NCSA).

Mientras estaba en la universidad contribuyó al desarrollo de Mosaic, que sería uno de los primeros navegadores gráficos de uso general. Después de su graduación cofundó Netscape, que llegó a dominar gran parte del mercado web, y más tarde Loudcloud (que se convirtió en Opsware), adquirida por HewlettPackard (HP) por 1.600 millones de dólares.

Una particularidad de su vida, es que no estuvo exento de controversias: ha sido criticado por su estilo personal y empresarial, por tener opiniones fuertes, especialmente en debates regulatorios o de política de redes, e incluso ha estado involucrado en controversias en torno a Facebook y su estructura accionaria. Fue en ese contexto de éxito tecnológico que Andreessen comenzó a interesarse en la tecnología Blockchain y en las criptomonedas. Invirtió en Bitcoin y Ethereum, entre otros proyectos cripto, siendo conocido tanto por sus opiniones a favor como por poner capital en empresas del ecosistema. Una fortuna de millones: el patrimonio estimado de Andreessen Las inversiones tempranas de Andreessen en empresas tecnológicas como Netscape, Opsware, Facebook, Twitter, GitHub, entre otras, le permitieron acumular una base de capital muy sólida. Según Forbes, su patrimonio actual se estima entre los 1.900 y 2.000 millones de dólares. Esa cifra refleja tanto los éxitos de sus salidas empresariales (como Netscape y Opsware), como su participación en firmas tecnológicas y su exposición al ecosistema cripto. En los últimos años, esa fortuna ha crecido gracias al aumento del valor de las inversiones de su firma

