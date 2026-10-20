El reseteo de Occidente: la YMCA reúne a especialistas para pensar un mundo en transición

El Congreso Internacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social reunirá a politólogos, economistas, diplomáticos, periodistas y referentes religiosos. Será entre el 21 y el 23 de octubre.

Del 21 al 23 de octubre, la 25.ª edición del Congreso Internacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social reunirá a politólogos, economistas, diplomáticos, periodistas y referentes religiosos. Las tres jornadas se transmitirán en vivo y en forma gratuita por el canal oficial de YMCA Argentina en YouTube .

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YMCA Argentina y el Instituto Universitario YMCA realizarán el XXV Congreso Internacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social del miércoles 21 al viernes 23 de octubre, desde las 17:30 h. Bajo el título El reseteo de Occidente: cartografías de una transición», el encuentro celebra 25 ediciones ininterrumpidas.

A fines de los años ochenta se anunció que la historia había terminado y que la democracia liberal y el mercado serían el horizonte definitivo de la humanidad. Tres décadas después, ese consenso pareciera resquebrajarse.

Las democracias atraviesan un momento de fatiga, el poder se disputa entre Estados, mercados y plataformas digitales, y el ascenso de China reordena el tablero global.

A ello se suman la inteligencia artificial, que interpela el lugar del trabajo humano, y los límites materiales del planeta, que tensionan la promesa de un crecimiento ilimitado.

El congreso se propone cartografiar esa transición desde la economía, la política, la tecnología, la ecología y la espiritualidad.

Como en cada edición, las mesas reúnen miradas deliberadamente diversas: las preguntas de época se piensan mejor en el desacuerdo respetuoso.

Programa

Cada jornada se abre con una conferencia y continúa con paneles de debate. El miércoles 21, el acto de apertura incluye palabras de Mario Cenci, secretario general de YMCA Argentina, y de Oscar Incarbone, rector del Instituto Universitario YMCA, y un mensaje del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Miércoles 21 de octubre

17:50 h · Conferencia inaugural: «Después del fin de la historia. Cartografías para un mundo en transición». Luciano Nosetto, politólogo e investigador del CONICET.

18:55 h · Panel 1: «Las democracias bajo presión. Liderazgos, violencia política y el retorno de los autoritarismos». Facundo Milman, ensayista; Sergio Berensztein, politólogo; Alejandro Horowicz, ensayista y doctor en Ciencias Sociales (UBA).

Jueves 22 de octubre

17:30 h · Conferencia 2: «Sueños transhumanos: de la creación de superhombres a la inmortalidad digital». Julián Varsavsky, periodista y escritor.

18:30 h · Panel 2: «Quién manda acá. Estado, mercado y plataformas en disputa». Juan Facundo Muciaccia, director del CEDI; Micaela Sánchez Malcolm, ex secretaria de Innovación Pública de la Nación; Mario Armando Tapia García, Universidad YMCA de México.

19:20 h · Panel 3: «Trabajadores sin trabajo. La economía después de la productividad humana». Esteban Magnani, periodista especializado en tecnología; Mercedes D'Alessandro, doctora en Economía (UBA); con un mensaje de Les Peters, YMCA of Greater Long Beach (EE. UU.).

Viernes 23 de octubre

17:30 h · Conferencia 3: «Planeta agotado. El reseteo material y la pregunta por los límites». Enrique Viale, abogado ambientalista.

18:25 h · Panel 4: «Sur en disputa. América Latina, Argentina y el tablero global que se reordena». Bernabé Malacalza, investigador del CONICET; Jorge Argüello, ex embajador en los Estados Unidos y ante la ONU; Marcelo Cantelmi, editor jefe de Política Internacional de Clarín (en conexión desde Brasilia).

19:20 h · Panel 5: «Lo que no se ve. Espiritualidades, religiones y búsquedas de trascendencia hoy». Gabriel Arriola, Comisión Episcopal de Ecumenismo; Omar Abboud, Instituto de Diálogo Interreligioso; Francisco Morales, United Religions Initiative; Pablo Semán, sociólogo e investigador del CONICET.