El Rey del pádel: la visión detrás de un negocio millonario

En 2016, Lisandro Borges tomó una decisión que desafiaba toda lógica: traer el World Pádel Tour (WPT) a Buenos Aires. "Fue una corazonada; los números no daban y todos me decían que estaba loco", confesó diálogo con Ámbito. Contra todo pronóstico, el torneo en La Rural fue un éxito rotundo , atrayendo a 18.000 personas , prácticamente el doble de lo que convocan eventos como el ATP de tenis. Este primer hito marcó el inicio de un ambicioso proyecto que transformaría el panorama del pádel argentino.

El costo promedio de instalación de una cancha es de u$s20.000 a u$s25.000 , mientras que los clubes indoor, que apuestan por un diseño moderno y tecnología avanzada, pueden superar el u$s1 millón . Borges subraya que este formato premium ofrece una experiencia única para los jugadores: "No vas solo a jugar pádel, vas a vivir una experiencia. Nuestras canchas tienen grabación de partidos, pantallas LED y reservas automatizadas, entre otros servicios".

Innovación y expansión

Según el empresario, el mercado del pádel no muestra señales de desaceleración, todo lo contrario. Países como Chile y Paraguay sumaron más de 1.000 canchas en el último año, y en Estados Unidos, ciudades como Miami ya cuentan con 12 clubes. "El pádel es inclusivo y accesible; eso lo hace imparable. A nivel amateur ya superó al tenis en popularidad en muchos países", explicó Borges.

World Padel Group también gestiona The Players Padel Agency, que representa a los mejores jugadores argentinos, incluyendo campeones mundiales recientes. Además, su plataforma de comercio electrónico, Mercado Pádel, se posiciona como una de las principales del sector en Argentina. "El pádel está en pleno auge y no va a parar de crecer", remarca Borges.

Pádel en el Lawn Tennis

La semana próxima, World Pádel Group llevará el pádel a un escenario histórico: el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Se trata de Argentina Pádel Tour X Equipos que se desarrollará del 20 al 24 de diciembre próximo. Será la primera vez que se juegue profesionalmente en polvo de ladrillo, un evento que Borges describe como "emblemático y disruptivo".

“El estadio tiene 130 años de historia y ha visto pasar a los mejores tenistas del mundo. Decidimos respetar la superficie del templo del tenis y llevar el pádel allí. Esto es una muestra de cómo el deporte sigue evolucionando e innovando”, explicó Borges.

El evento contará con la participación de tres campeones mundiales recientes, Leo Augsburger, Valentino Libaak y Alex Chozas, un atractivo que ya generó un gran interés. Con capacidad para 4.000 espectadores, las entradas se están vendiendo rápidamente a precios accesibles, desde $10.000, permitiendo que más personas puedan ser parte de esta experiencia única.

Este evento forma parte del calendario oficial del circuito argentino de pádel, el Argentina Pádel Tour, y cuenta con el respaldo de la Asociación Argentina de Pádel (AAP). Además, se proyecta como un evento anual, que buscará posicionarse entre los torneos más esperados del mundo del padel.

“Con esta competencia, finalmente desarrollamos nuestra propia América vs. Europa o Laver Cup, un evento que es tan emocionante para los jugadores como para los aficionados. Este formato no solo promueve la excelencia deportiva, sino que también fortalece los lazos entre los jugadores y los fanáticos”, cierra Borges, quien gracias a su visión, basada en una mezcla de intuición, pasión y estrategia empresarial, no solo reactivó el deporte en Argentina, sino que lo posicionó globalmente.