El valor de la marca personal como herramienta para "autovenderse"

Tom Peters en su influyente artículo "The Brand Called You" (1997), se refiere a la gestión consciente de la percepción que otros tienen de nosotros. No se trata de fingir o vender una imagen falsa, sino de mostrar nuestra esencia, habilidades y valores con coherencia y honestidad. En este contexto ¨autovenderse¨ implica saber quiénes somos, qué queremos lograr y cómo comunicarlo de manera eficaz. Es un proceso que exige autoconocimiento, claridad en nuestros objetivos y una estrategia de comunicación que combine herramientas digitales y actitud personal.