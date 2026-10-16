Encontraron latas oxidadas en su terreno con una fortuna millonaria en oro

Un hallazgo inesperado en una propiedad del norte de California terminó convirtiéndose en uno de los descubrimientos más sorprendentes de Estados Unidos.

Un paseo tranquilo por un terreno del norte de California terminó en uno de los hallazgos más sorprendentes y millonarios de Estados Unidos. En 2013, una pareja encontró una lata oxidada que sobresalía del piso y decidió desenterrarla.

Lo que parecía un objeto abandonado escondía monedas de oro . Tras volver al lugar y seguir excavando, aparecieron otros siete recipientes con un total de 1.427 piezas acuñadas entre 1847 y 1894.

La pareja, identificada públicamente con los seudónimos de John y Mary, caminaba junto a su perro por un sendero dentro de su propia propiedad. Habían pasado por ahí innumerables veces, pero ese día Mary detectó el borde oxidado de una lata parcialmente cubierto por tierra y musgo.

Cuando lograron sacarla, el recipiente era mucho más pesado de lo esperado. Si bien en un primer momento pensaron que podía contener pintura vieja, cuando la tapa se abrió apareció el borde de una moneda de oro . La pareja volvió al mismo punto y empezó a excavar alrededor.

Apenas a unos centímetros apareció otra lata, después encontraron cinco más y, con ayuda de un detector de metales, localizaron un octavo recipiente. En total, el llamado Tesoro de Saddle Ridge estaba compuesto por:

1.373 monedas de oro de u$s20

50 monedas de u$s10

cuatro monedas de u$s5

El valor nominal original de toda la colección era de u$s27.980, pero de todas formas, su precio real fue mucho mayor.

El estado de conservación y la rareza de algunas piezas llevaron la valuación total por encima de los u$s10 millones. Gentileza - Kagin's, Inc

¿Por qué un puñado de monedas viejas llegó a valer más de 10 millones de dólares?

El valor no estaba solamente en el oro. Aunque el metal precioso por sí solo ya representaba una suma millonaria, muchas de las piezas se encontraban en un estado de conservación excepcional después de haber pasado más de un siglo bajo tierra.

Los especialistas de Kagin's analizaron la colección durante meses, mientras que el Professional Coin Grading Service autenticó las monedas. Al menos 13 fueron consideradas entre los mejores ejemplares conocidos de su fecha y lugar de acuñación. La pieza más valiosa fue una Double Eagle de u$s20 de 1866-S, fabricada en San Francisco y sin la inscripción "In God We Trust".

Recibió una calificación Mint State 62 y fue valuada en u$s1 millón. El estado de conservación fue determinante, ya que según los especialistas, una limpieza incorrecta de esa moneda podría haber reducido su precio desde siete cifras hasta unos miles de dólares.

Tras analizar la colección completa, la estimación superó los u$s10 millones. Las monedas empezaron a venderse en 2014. Solo durante las primeras 24 horas, Amazon puso 346 piezas por u$s1,4 millones, mientras Kagin's vendió otras 225 por u$s2,4 millones. En conjunto, esas primeras operaciones superaron los u$s3,8 millones.

Nunca se pudo determinar quién enterró la fortuna ni por qué su dueño jamás regresó a buscarla. Magnific

El misterio sin resolver: ¿quién enterró la fortuna y por qué nunca regresó a buscarla?

Hasta hoy no se pudo determinar quién enterró las monedas ni por qué quedaron abandonadas. Una de las teorías relacionó el hallazgo con un robo ocurrido en 1901 en la Casa de la Moneda de San Francisco. En ese caso, un empleado llamado Walter Dimmick había sido acusado de sustraer u$s30.000 en monedas de oro.

Sin embargo, la Casa de la Moneda de Estados Unidos descartó esa posibilidad al señalar que no existían pruebas que conectaran ambos hechos. También surgieron otras hipótesis, una plantea que el dinero pertenecía a un buscador de oro que decidió esconder sus ahorros. Otra apunta a un asaltante de diligencias que habría enterrado parte de un botín.

Una teoría más sencilla sostiene que algún habitante de la región acumuló las monedas y decidió guardarlas bajo tierra en una época en la que los bancos podían ser poco confiables. Lo que tampoco se sabe es por qué nunca volvió a recuperarlas.

El propietario pudo haber muerto de manera inesperada, olvidado el escondite o dejado detrás una historia que nunca llegó a conocerse. Después del descubrimiento, John y Mary mantuvieron en secreto tanto sus identidades como la ubicación exacta del terreno, usaron parte del dinero para pagar deudas, preservar su propiedad, ayudar a familiares y hacer donaciones.