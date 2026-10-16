¿Julian Lennon fue desheredado? Sean Lennon aclara el secreto mejor guardado de The Beatles

Durante décadas se creyó que el hijo mayor de John Lennon había quedado afuera de la sucesión, pero una declaración reciente de Sean puso en duda esa versión.

La declaración de uno de sus hijos puso bajo la lupa una de las historias familiares más polémicas del legado de John Lennon.

La muerte de John Lennon dejó una de las herencias más polémicas de la historia de la música. Por mucho tiempo se dijo que Yoko Ono y Sean Lennon habían recibido la mayor parte de la fortuna, mientras que Julian, el hijo mayor del ex Beatle, fue dejado de lado.

A pesar de eso, Sean Lennon acaba de tirar abajo esos rumores en redes sociales, lo que reabrió el debate sobre cuánto heredó realmente cada hermano y por qué, si ambos recibieron fondos similares, Julian terminó en una disputa legal durante los años 90.

Todo empezó después de que Sean publicara una fotografía junto a Julian durante la celebración de su cumpleaños. Un usuario respondió señalando las diferencias entre las infancias de ambos y afirmó que uno había heredado gran parte de la fortuna mientras el otro había quedado excluido.

Sean Lennon aseguró que él y Julian recibieron fideicomisos equivalentes de parte de su padre.

Pero Sean decidió contestar y, según explicó, Julian y él heredaron la misma cantidad de su padre y sus fideicomisos eran equivalentes. Agregó que el de Julian era levemente mayor, pero que la diferencia era insignificante.

Esta aclaración llama la atención porque durante años circuló la versión de que Julian había recibido tan solo una pequeña parte del patrimonio de John.

Parte de esa confusión proviene de un fideicomiso creado mucho antes de la muerte del músico. Cuando John Lennon y Cynthia Powell se divorciaron en 1968, el cantante creó un fondo de 100.000 libras para Julian, que debía estar disponible cuando cumpliera 21 años.

El acuerdo establecía que, si Lennon tenía más hijos, ese dinero tendría que dividirse entre ellos. Entonces, cuando Sean nació en 1975, la parte correspondiente a Julian quedó en 50.000 libras.

Pero ese fideicomiso no era el mismo que el creado en 1979 para administrar la herencia de Lennon. El último testamento del músico transfería parte de sus bienes a Yoko Ono y ponía el resto dentro de un fideicomiso independiente, cuyos términos completos nunca se hicieron públicos.

La disputa entre Julian Lennon y Yoko Ono terminó en 1996 con un acuerdo cuyo monto nunca se hizo público. Gentileza - @timothywhite

La disputa legal de los 90 entre Julian Lennon y Yoko Ono

Aunque Sean sostiene que ambos hermanos recibieron fideicomisos equivalentes, Julian mantuvo durante años una disputa legal con Yoko Ono por la herencia de su padre.

El conflicto terminó en 1996 con un acuerdo confidencial, pero distintos medios de la época publicaron que Julian habría recibido 20 millones de libras. Sin embargo, él mismo desmintió posteriormente esa cifra.

En una entrevista de 1998 explicó que el monto publicado por la prensa no era correcto y que, por cuestiones legales, no podía revelar cuánto había recibido realmente. Pero sí afirmó que la cifra era considerablemente inferior. La pelea también se debió a una historia familiar compleja.

Julian tenía cinco años cuando John dejó a Cynthia para iniciar su relación con Yoko y durante buena parte de su infancia, el vínculo con su padre fue distante. La experiencia de Sean fue diferente, ya que nació en 1975 y durante sus primeros cinco años John se alejó de la música para dedicarse a criarlo.

Eso alimentó la percepción de que el músico había favorecido a su segunda familia. A pesar de eso, la reciente explicación de Sean introduce dice que la disputa no necesariamente demuestra que Julian haya sido desheredado, sino que pudo estar relacionada con la administración y distribución de los bienes incluidos en el fideicomiso.

Julian llegó a pagar miles de libras para recuperar cartas y recuerdos personales de su padre. Gentileza - Rich Fury

Por qué Julian tuvo que subastar recuerdos y cartas de su propio padre

Uno de los momentos más llamativos llegó en septiembre de 1996, poco después de cerrar el acuerdo por la herencia. Julian gastó más de 55.000 libras en una subasta de objetos relacionados con The Beatles y con su propia infancia.

Entre las piezas adquiridas estaban notas manuscritas de "Hey Jude", la canción que Paul McCartney había escrito originalmente para consolarlo durante el divorcio de sus padres. Julian pagó 25.000 libras por esas notas.

También compró postales que John le había enviado durante su infancia, de hecho, una enviada desde Japón y firmada por John, Yoko y Sean costó 4.140 libras, pero otra despachada desde Nueva York en 1979 alcanzó las 3.700 libras.

Algunos de esos objetos habían estado originalmente dirigidos a Julian, pero se habían perdido o dispersado con el paso de los años. La situación reforzó la sensación de que fue dejado de lado del legado personal de su padre. Sin embargo, Julian sí mantuvo derechos económicos por la obra de John Lennon.

En 1998, Julian, Sean y Yoko aparecieron como solicitantes de renovación de derechos sobre "Imagine", y los tres volvieron a figurar juntos años después en un caso federal por el uso de la canción. En 2007, Julian vendió a Primary Wave Music Publishing una parte importante de sus derechos económicos sobre las composiciones de The Beatles escritas o coescritas por John.

La relación entre los hermanos no era tan difícil como se dijo muchas veces. Julian definió a Sean como uno de sus vínculos más cercanos, mientras que Sean contó que su hermano mayor le enseñó a tocar la guitarra y lo impulsó a seguir una carrera musical.