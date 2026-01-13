De cuánto es la fortuna de Yoko Ono, la mujer que marcó la historia de los Beatles + Seguir en









Quedó en la mira internacional por su relación con John Lennon, pero también dejó un legado artístico admirable.

La artista supo administrar bien sus fondos y acrecentar su fortuna a cientos de millones. Imagen: Getty Images/Ben A. Pruchnie

Yoko Ono, la artista japonesa conocida por su trabajo en arte conceptual, música y activismo por la paz, ha amasado una fortuna que se cuenta en cientos de millones de dólares a lo largo de su vida y carrera profesional. Además de su propia producción artística, Ono es famosa mundialmente por su vínculo con la legendaria banda The Beatles y, más específicamente, por su relación con John Lennon, con quien compartió tanto su vida como proyectos creativos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque muchos la recuerdan por su presencia junto a Lennon en los años más icónicos del grupo de Liverpool, Ono ha construido una identidad propia tanto dentro como fuera del mundo musical. Su influencia en la cultura popular y su persistente actividad en el arte y la defensa de causas sociales han sido parte integral de su legado, generando admiración e, incluso, controversia.

Lennon y Yoko Ono Uno de los momentos donde más presencia mediática tuvieron ambos. Imagen: Getty Images La artista que dividió el mundo Beatles: la historia de Yoko Ono Yoko Ono nació el 18 de febrero de 1933 en Tokio, Japón, y se trasladó desde joven a Nueva York, donde se sumergió en la vanguardia del arte conceptual y experimental. Antes de conocer a Lennon, ya se había hecho un nombre con performances y obras que empujaban los límites de lo convencional, atrayendo la atención de la escena artística internacional.

Su encuentro con John Lennon en 1966 marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y creatividad compartida, colaborando en obras conjuntas y participando activamente en movimientos por la paz durante los convulsos años sesenta. Aunque la presencia de Ono entre los Beatles siempre fue foco de atención mediática, hoy se reconoce que las tensiones internas de la banda, los egos artísticos y la evolución personal de cada miembro jugaron un papel más decisivo en la separación del grupo que la sola influencia de Ono.

La relación de Ono con Lennon no solo moldeó parte de la historia cultural del siglo XX, sino que también desafió percepciones tradicionales sobre el papel de una mujer ligada a una de las bandas más grandes de todos los tiempos, convirtiéndola en una figura compleja y multifacética cuya obra sigue siendo objeto de estudio y apreciación.

Cientos de millones: de cuánto es la fortuna de Yoko Ono Según estimaciones de sitios especializados en riqueza de celebridades, Yoko Ono tiene una fortuna aproximada de $700 millones de dólares, una cifra que refleja tanto su herencia de los derechos y royalties vinculados a John Lennon como sus propios ingresos por arte, música, inversiones y licencias. Esta considerable suma no solo habla de su legado artístico y cultural, sino también de decisiones financieras que han permitido que su patrimonio crezca a lo largo de las décadas tras la muerte de Lennon en 1980. Como administradora de parte del legado musical y de marca de Lennon, Ono ha logrado mantener y ampliar estos activos, consolidándose como una de las figuras más ricas y perdurables en la historia del entretenimiento y el arte contemporáneo.

Temas Millones