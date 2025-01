La millonaria que decidió regalar casi toda su fortuna por "no merecerla": la historia de Marlene Engelhorn

Consciente de que su fortuna no era el resultado de su esfuerzo personal, la austriaca tomó una decisión que sorprendió al mundo: donar la mayor parte de su herencia. Para ella, la riqueza que había recibido por nacimiento no le pertenecía realmente, ya que consideraba que no había hecho nada para ganarla. Esta noción de "no merecerla" la impulsó a compartirla con los más desfavorecidos, en un intento de equilibrar un sistema que, según ella, está marcado por disparidades económicas insostenibles.