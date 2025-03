Alerta importaciones: las heladeras que vienen del exterior ya son 20% más que las fabricadas en la Argentina

Sin embargo, con el paso de las flexibilizaciones comerciales, los números fueron in crescendo y la relación entre productos importados y nacionales fue generando mayor preocupación entre los industriales.

Fuerte crecimiento de las importaciones a partir del segundo semestre de 2024

En septiembre, según el relevamiento que recorre escritorios de las principales marcas que operan en el país, comenzaron a registrarse importaciones que superaban las diez mil unidades por parte de los principales destinos de importación: así, durante ese mes se importaron 13.729 heladeras de Brasil y 17.817 de China, aunque sin superar las 65.067 nacionales de aquel momento.

Las voces más representativas del sector prestan especial atención a estos números. Las ventas crecen, pero la cadena productiva nacional se pone en riesgo. Ya está sobre la mesa de la Secretaría de Industria y Comercio un estudio que releva el impacto de la carga impositiva y otros “costos argentinos” para que, según palabras de una fuente, “vean lo difícil que la tiene la industria”.

Según explica una voz reconocida dentro del rubro, la eliminación del Impuesto PAIS en diciembre fue clave para acelerar las importaciones de electrodomésticos.

Sin embargo, el aluvión de heladeras importadas es el resultado de operaciones realizadas hace tres o cuatro meses atrás: “ahora sí, empezamos a ver los efectos reales de la llegada de importaciones”, cuenta en diálogo con Ámbito.

A su vez, la suba del rédito y el tipo de cambio, en su nivel actual, “ayuda a la competitividad” pero de las importaciones y desde el sector se miran, con preocupación, en el reflejo de los comienzos de los 2000.

“Esto va a seguir creciendo a los mismos niveles que detectamos en los últimos meses. Nuestro planteo es que el Estado ayude a mejorar nuestras condiciones, para poder competir frente a este ingreso tan importante de unidades”, concluye la fuente consultada.

D488EBAC-FD88-4FC9-86D9-1F8E05E2B455.jpeg Importaciones de heladeras y composición de destinos de importación.

Competitividad, el factor clave que busca ganar la industria

El reclamo perfora techos y alcanza a los principales eslabones. En la cadena de producción de chapas de acero también se preguntan qué futuro les depara respecto de las ventas a proveedores, grandes empresas o pymes, que, según explican, preferirán importar el producto con valor agregado que producir a un costo que cada vez deja menos margen, aunque baje el precio de la materia prima.

Planteado el tablero, una cámara representante de entidades comerciales alrededor del país asegura que por aquí pasará la discusión durante esta gestión: competitividad para adaptarse al nuevo esquema productivo que plantea el Gobierno nacional.

“Con el paso del tiempo, estamos seguros de que el Gobierno apostará por una reconversión de la economía, ligada a los sectores estratégicos con destino a exportación. El que pueda, se reconvertirá, y el que no, desaparecerá”, alertan a este medio y concluyen: la dificultad que aparece es que el Estado no pretende colaborar en esa transición con políticas intervencionistas, y eso no pasa en otros países de mundo. Por eso, habrá que pensar directamente en sectores que ya no funcionarán”.

Aumenta el deterioro de la balanza comercial

La balanza comercial de bienes registró un superávit de u$s227 millones en febrero: el número marcó un fuerte deterioro de u$s1.182 millones con respecto al superávit de u$s1.409 millones de febrero de 2024.

El deterioro interanual se explicó especialmente por el fuerte aumento de las importaciones, que crecieron 42,3% en términos interanuales y 8,9% en términos intermensuales. Según Facimex Valores, se trata de una dinámica esperable producto de la apreciación del tipo de cambio real para las importaciones (40% interanual), la fuerte recuperación de la actividad y el salto de la inversión por la mejora de las expectativas.