Una pareja se perdió 42 millones de euros por un fatídico error: ¿qué pasó?

Así le informaron las autoridades de la lotería, y la pareja, en una entrevista con el diario The Sun, declaró: "La persona con la que hablé me dijo que podían ver en sus registros que teníamos la intención de comprar esos números, pero que la compra no se realizó porque solo teníamos 60 peniques en nuestra cuenta”. A pesar de recargar el dinero para completar el pago, nunca se dieron cuenta que la operación no se efectuó, y agregaron: “no me acordé de verificarlo porque era justo antes de Navidad y estaba muy ocupado.”