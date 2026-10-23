La verdadera historia de Christina Applegate: éxito televisivo, millones y su lucha por la salud

A lo largo de su carrera, la intérprete participó en producciones que marcaron distintas etapas de la televisión estadounidense.

Christina Applegate pasó de trabajar frente a las cámaras cuando era apenas una niña a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la comedia estadounidense . Su papel como Kelly Bundy en Married… with Children marcó a toda una generación, aunque su trayectoria no quedó limitada a ese personaje: también sumó películas taquilleras, premios, producciones televisivas y trabajos sobre los escenarios con los que recaudó millones .

A lo largo de los años, la actriz construyó un patrimonio considerable gracias a su trabajo en televisión, el cine y otros proyectos artísticos. Es de u$s 20 millones. En 2026, Applegate volvió a ocupar los titulares por dos motivos muy diferentes: la publicación de sus memorias, You with the Sad Eyes, y una revelación inesperada sobre su diagnóstico médico. La artista contó que sus médicos habían reconsiderado la identificación de esclerosis múltiple que había recibido en 2021.

Nacida el 25 de noviembre de 1971 en Hollywood, California, Christina Applegate creció en un ambiente ligado al espectáculo. Su madre, Nancy Priddy, trabajaba como actriz y cantante, mientras que su padre, Robert Applegate, se desempeñaba como productor discográfico. Ese entorno le permitió entrar en contacto con la industria desde muy pequeña.

Su primera aparición televisiva llegó cuando todavía era una bebé, en la telenovela Days of Our Lives, junto a su madre. Después vinieron los comerciales y distintos papeles infantiles que le dieron experiencia frente a las cámaras. Durante su niñez y adolescencia participó en producciones como Silver Spoons, Charles in Charge y Family Ties.

Sin embargo, el salto que cambiaría su carrera llegó en 1987, cuando tenía 15 años. La incorporación a una comedia televisiva de gran repercusión la puso frente a una audiencia mucho más amplia y le permitió pasar de los papeles juveniles a una exposición sostenida durante años.

El fenómeno "Married… with Children": El papel que la catapultó a la fama mundial

En 1987, Applegate comenzó a interpretar a Kelly Bundy en Married… with Children, una comedia que siguió en pantalla hasta 1997. La serie retrataba a una familia disfuncional encabezada por Al Bundy, interpretado por Ed O'Neill, y Peggy Bundy, a cargo de Katey Sagal. David Faustino completaba el núcleo familiar como Bud, el hermano de Kelly.

El programa se apartaba de la imagen idealizada de la familia estadounidense que habían popularizado otras comedias. Con humor ácido, situaciones absurdas y personajes poco convencionales, la producción se convirtió en una de las ficciones emblemáticas de la cadena Fox durante sus primeros años.

Kelly era presentada como una adolescente despreocupada, obsesionada con las citas y con una particular manera de entender el mundo. Pero el personaje exigía algo más que repetir chistes: el manejo del tiempo cómico y la expresividad eran fundamentales para sostener sus escenas. Applegate consiguió que Kelly se volviera reconocible y, al mismo tiempo, encontró oportunidades para mostrar su capacidad como intérprete.

La serie tuvo 11 temporadas y 259 episodios. Esa continuidad le dio visibilidad, estabilidad laboral y una plataforma para desarrollar nuevos proyectos. En 1991, mientras el programa seguía al aire, protagonizó Don't Tell Mom the Babysitter's Dead, una comedia que con los años ganó seguidores y se convirtió en un título de culto. Applegate llegó a cobrar u$s125.000 por episodio durante una etapa de su carrera televisiva.

La actriz estadounidense se convirtió en una figura reconocida de la comedia durante sus primeros años en Hollywood. Instagram Christina Applegate

Su faceta como autora superventas y podcaster

Lejos de limitarse a la actuación, Applegate encontró en la escritura y el podcasting otras formas de contar su historia. En marzo de 2026 publicó You with the Sad Eyes, unas memorias en las que reconstruye episodios de su infancia, las exigencias de crecer en la industria del entretenimiento, sus vínculos personales y los problemas de salud que marcaron distintas etapas de su vida. El libro fue publicado por Little, Brown and Company y llegó a convertirse en un éxito de ventas.

El material autobiográfico incluye recuerdos y diarios personales que conservó desde la adolescencia. En sus páginas aborda experiencias difíciles, inseguridades relacionadas con su imagen corporal y situaciones familiares complejas. La decisión de compartir esos episodios no implica que su trayectoria pueda explicarse únicamente a partir del sufrimiento: también aparecen el humor, las contradicciones y las pequeñas escenas cotidianas que forman parte de su identidad.

A esa exposición se suma MeSsy, el podcast que conduce junto a Jamie-Lynn Sigler, conocida por su trabajo en The Sopranos y por haber recibido también un diagnóstico de esclerosis múltiple. Las dos conversan sobre la enfermedad, la maternidad, los cambios físicos y el impacto emocional de vivir con síntomas que pueden alterar la rutina.

Su diagnóstico de cáncer, la salud y la revelación sobre su diagnóstico erróneo

Los problemas médicos de Applegate comenzaron a ocupar un lugar central en su vida en 2008, cuando le diagnosticaron cáncer de mama. La actriz se sometió a una doble mastectomía y, posteriormente, apoyó iniciativas destinadas a mejorar el acceso a estudios de detección para mujeres con mayor riesgo. Su experiencia también modificó su manera de hablar sobre la prevención y las decisiones que deben tomarse frente a una enfermedad grave.

En agosto de 2021 hizo público que había recibido un diagnóstico de esclerosis múltiple (EM), una enfermedad del sistema nervioso central que puede afectar la movilidad, la sensibilidad, la coordinación y otras funciones. Los síntomas que experimentaba complicaron su vida diaria y el rodaje de Dead to Me. Aun con esas dificultades, consiguió completar la última temporada de la serie, estrenada en 2022.

En octubre de 2026, la actriz reveló en MeSsy que sus médicos habían revisado aquel diagnóstico y le habían comunicado que no tenía esclerosis múltiple. La revisión del diagnóstico no significó una recuperación: Applegate explicó que continúa con síntomas graves y limitaciones físicas, mientras que la causa de sus problemas permanece sin una explicación definitiva.

Mientras atraviesa esta etapa, la artista mantiene el vínculo con su audiencia mediante sus memorias y el podcast. Su historia reúne la exposición temprana, una carrera que se extendió durante décadas, el reconocimiento profesional y las dificultades de vivir con síntomas persistentes.