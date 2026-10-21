LeBron James y su negocio millonario con Polymarket y cuánto cobra en la NBA

El King cambió de equipo y firmó un acuerdo comercial tan grande que su sueldo en la NBA quedó en segundo plano.

LeBron lleva años haciendo negocios con grandes marcas y hoy buena parte de sus ingresos llega desde afuera de las canchas.

LeBron James lleva más de dos décadas firmando contratos por millones de dólares en la NBA , pero su nueva etapa con Philadelphia 76ers presenta una particularidad. El basquetbolista ganará bastante más dinero como imagen de Polymarket que por jugar en la liga, después de pasar buena parte de su carrera entre los deportistas mejor pagos del mundo.

A los 41 año s, el máximo anotador histórico de la competencia afronta su temporada número 24, después de ocho campañas en Los Angeles Lakers. Durante el receso decidió cambiar de equipo y sumó un patrocinio con una empresa que busca ampliar su presencia en el deporte estadounidense.

El nuevo contrato comercial de LeBron James con Polymarket está valuado en unos u$s15 millones anuales . La plataforma de mercados de predicción, que permite a sus usuarios operar sobre los resultados de acontecimientos deportivos y de otros ámbitos, incorporó al jugador como una de las principales figuras de su campaña publicitaria.

LeBron será embajador de Polymarket y participará en campañas publicitarias, especialmente relacionadas con el fútbol americano.

La cifra supera ampliamente lo que recibirá de Philadelphia durante la temporada 2026-27. Su salario será de aproximadamente u$s3,9 millones , por lo que el acuerdo publicitario le aportará casi cuatro veces más dinero que su sueldo en la NBA.

El convenio incluye publicaciones en redes sociales y otras acciones promocionales, principalmente relacionadas con el fútbol americano. King James será embajador de la marca, pero no tendrá participación accionaria en la compañía, que también contrató a figuras como Derek Jeter y Eli Manning.

Su llegada a Polymarket se produjo después de finalizar su relación comercial con DraftKings, otra empresa del sector. La nueva asociación fue anunciada en septiembre.

Por qué LeBron James aceptó un contrato de menor valor con los 76ers

La llegada de LeBron a Philadelphia sorprendió especialmente por las condiciones económicas. El cuatro veces campeón firmó un contrato por dos temporadas y cerca de u$s8 millones, muy por debajo de los u$s52,6 millones que había percibido en su último año con Los Angeles Lakers. De una campaña a la siguiente, la reducción salarial ronda los u$s49 millones.

Después de considerar seriamente el retiro, el basquetbolista decidió continuar su carrera para intentar conquistar su quinto campeonato. Si lo consigue, se convertiría en el primer jugador de la historia de la NBA en ganar títulos con cuatro franquicias diferentes.

La posibilidad de compartir equipo con Joel Embiid y Tyrese Maxey tuvo un peso importante en su elección. LeBron mantiene una amistad con el base desde hace años y también manifestó su deseo de ayudar a pívot a conseguir el primer anillo de su carrera.

La incorporación de Jaylen Brown, procedente de Boston Celtics, terminó de despertar su interés por los 76ers. Con Nick Nurse como entrenador, Philadelphia reunió a varias de las principales figuras de la liga e intentará conquistar un título que se le resiste desde 1983.

Bron-Bron aceptó ganar mucho menos en Philadelphia con la intención de pelear por su quinto título de la NBA. Instagram: @lebron

Los ingresos que acumuló durante su carrera en la NBA

Desde su debut con Cleveland Cavaliers en 2003 hasta su salida de Los Angeles Lakers, LeBron acumuló más de u$s581 millones únicamente en salarios deportivos. Ningún otro jugador de la NBA había cobrado tanto dinero por sus contratos a lo largo de una carrera.

En su primera temporada profesional, después de ser elegido con el número uno del Draft de 2003, recibió aproximadamente u$s4 millones. Sus ingresos fueron creciendo con los años hasta alcanzar contratos por los valores máximos permitidos o cercanos a ellos, tanto en Cleveland como en Miami Heat y Los Angeles Lakers.

Durante 19 temporadas consecutivas estuvo entre los jugadores con salarios más elevados de la competencia. El acuerdo que firmó con Philadelphia le garantiza el mínimo correspondiente a un veterano de su experiencia, una cifra incluso inferior a la que recibió cuando era novato.

Fuera de las canchas también acumuló una fortuna considerable. Las estimaciones sobre sus ingresos por salarios y patrocinios durante sus primeras 23 temporadas superan los u$s1.500 millones, de los cuales más de u$s1.000 millones corresponden a acuerdos publicitarios con distintas marcas.