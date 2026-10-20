La historia de la inversión de Bono de U2 en Facebook, que pudo convertirlo en multimillonario

El líder de la icónica banda realizó una inversión de la que luego se arrepintió y por la que perdió la posibilidad de ganar una auténtica fortuna.

Antes de que Facebook se convirtiera en un gigante tecnológico, Bono ya había apostado por la compañía de Mark Zuckerberg. El cantante de U2 participaba en un fondo que compró acciones por millones de dólares cuando la red social todavía no había salido a la bolsa y sumaba usuarios a un ritmo impresionante.

La inversión terminó siendo mucho más rentable de lo esperado, aunque las cifras que circularon sobre la fortuna del músico no contaban toda la historia. El negocio tenía varios socios y las decisiones que tomaron durante los primeros años de Facebook terminaron influyendo en las ganancias que pudieron obtener.

En 2004, Bono decidió incursionar en el mundo financiero y se asoció con un grupo de empresarios estadounidenses para fundar Elevation Partners , una firma de inversión que tomó su nombre de una canción de U2.

Bono empezó a invertir en empresas tecnológicas y de entretenimiento a través de un fondo que fundó junto a empresarios de Silicon Valley.

Entre sus integrantes estaban Roger McNamee, un reconocido inversor de Silicon Valley; Fred Anderson, exdirector financiero de Apple; y John Riccitiello, quien había trabajado en Electronic Arts.

El fondo reunió u$s1.900 millones de inversores institucionales y clientes con grandes patrimonios. Con ese capital comenzó a comprar participaciones en empresas tecnológicas, medios de comunicación y compañías de entretenimiento que sus responsables consideraban prometedoras.

Entre sus primeras apuestas estuvieron la revista Forbes, los estudios de videojuegos BioWare y Pandemic Studios, la plataforma Yelp y la fabricante de dispositivos electrónicos Palm. No todas dieron buenos resultados. Esta última atravesó graves problemas financieros y terminó provocando pérdidas importantes.

Facebook apareció entre las oportunidades de negocio cuando todavía era una empresa privada. Desde su creación en 2004 había crecido a gran velocidad y acumulaba millones de usuarios, aunque todavía existían dudas sobre cuánto dinero podría generar mediante la publicidad.

De 210 a 1.500 millones de dólares: el boom de Facebook tras su salida a la bolsa

La primera compra llegó en noviembre de 2009, cuando Elevation Partners destinó u$s90 millones a adquirir acciones de Facebook. En ese momento, la compañía de Zuckerberg estaba valuada en aproximadamente u$s9.000 millones, una cifra que aumentaría considerablemente durante los meses siguientes.

En junio de 2010, el fondo volvió a invertir. Esta vez desembolsó otros u$s120 millones, cuando la valoración de la red social ya había alcanzado los u$s23.000 millones. Entre las dos operaciones, los socios habían destinado u$s210 millones a una empresa que todavía no cotizaba en Wall Street.

El gran salto llegó el 18 de mayo de 2012. Facebook debutó en la bolsa de Nueva York con un precio inicial de u$s38 por acción y una valoración superior a los u$s100.000 millones. Para entonces, Elevation Partners tenía exactamente 40.109.645 acciones, cuyo valor conjunto ascendía a u$s1.524 millones.

En menos de tres años, aquella participación había multiplicado su valor más de siete veces. Sin embargo, ese dinero no pertenecía exclusivamente a Bono ni a los demás fundadores, porque Elevation administraba principalmente capital de inversores externos.

Los responsables del fondo recibían una parte de las ganancias, generalmente cercana al 20%. Si ese porcentaje se hubiera repartido en partes iguales entre los seis socios fundadores, al cantante le habrían correspondido aproximadamente u$s43 millones.

La salida antes de tiempo: ¿cuánto dinero dejó pasar el líder de U2?

Elevation Partners comenzó a vender acciones de Facebook apenas la empresa salió a la bolsa. Durante la oferta pública inicial se desprendió de 4,6 millones de títulos, por los que obtuvo cerca de u$s175,65 millones. Todavía conservaba una participación importante, pero la cotización empezó a caer durante los meses siguientes.

Los primeros tiempos de Facebook en Wall Street fueron complicados. Sus acciones, que habían debutado a u$s38, bajaron de los u$s18 en septiembre de 2012. Los inversores dudaban de que Zuckerberg pudiera generar suficientes ingresos publicitarios en los teléfonos celulares, que comenzaban a desplazar a las computadoras como principal forma de acceder a la plataforma.

El fondo siguió reduciendo su participación. A fines de ese año declaraba cerca de 17 millones de acciones ordinarias de clase A, mientras que para diciembre de 2013 apenas conservaba 778.099 títulos de esa categoría. Los documentos financieros no permiten distinguir cuántos se vendieron y cuántos fueron transferidos a otros inversores.

Con el tiempo, Facebook consiguió expandir su negocio publicitario, compró Instagram y WhatsApp y pasó a llamarse Meta. Sus acciones también recuperaron terreno y continuaron aumentando de precio durante los años siguientes.

Al tomar como referencia los u$s737,54 por acción del 14 de octubre de 2026, las 40,1 millones de acciones originales de Elevation Partners habrían valido aproximadamente u$s29.582 millones. Si el fondo las hubiera conservado todas, también habría cobrado otros u$s227,6 millones en dividendos desde que Meta comenzó a distribuirlos en 2024.

Bajo el supuesto de que Bono recibiera una sexta parte del 20% de las ganancias destinado a los administradores, su beneficio hipotético habría rondado los u$s987 millones. El cálculo considera un reparto igualitario entre los fundadores, aunque no hay constancia de que todos tuvieran exactamente las mismas condiciones.

Elevation Partners también debía responder ante quienes habían aportado el capital y devolverles el dinero obtenido de sus operaciones. Sus responsables comenzaron a vender cuando Facebook atravesaba uno de sus peores momentos bursátiles, varios años antes de que sus acciones alcanzaran los valores utilizados en ese cálculo.

Todo sobre la vuelta de U2 a la Argentina en 2027

U2 confirmó dos conciertos para el 23 y 25 de marzo de 2027 en el estadio Monumental de River Plate, casi diez años después de sus últimas presentaciones en el país, realizadas en octubre de 2017 en La Plata.

Los recitales forman parte de "The Greatest Show on Earth World Tour", la gira que comenzará el 23 de febrero en Ciudad de México y continuará por San Pablo antes de llegar a Buenos Aires. El músico estadounidense Beck será el encargado de abrir las dos fechas.

El regreso coincide con los 50 años de la formación de U2 y con el lanzamiento de "Carnaval de Luz", su nuevo álbum de estudio, previsto para el 13 de noviembre de 2026. Bono compartirá escenario con The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., con un repertorio que incluirá canciones nuevas y varios de los grandes éxitos de la banda.

Las entradas para los shows en River tendrán precios de $120.000 a $700.000, más cargos por servicio. La ubicación más económica será la tribuna General Alta Sívori, mientras que el sector Red Zone costará $700.000. El campo delantero tendrá un valor de $355.000 y el Gold Circle, $500.000.

La venta se realizará a través de All Access. Los suscriptores de U2.com tendrán acceso a las primeras preventas desde el 19 y 20 de octubre, mientras que los clientes Santander Visa podrán comprar desde el miércoles 21 a las 10, con seis cuotas sin interés. La venta general comenzará el jueves 22 de octubre a las 10, con todos los medios de pago habilitados.