Lionel Messi desata una fiebre millonaria por sus tarjetas coleccionables y rompe un récord histórico

La colección lanzada por Topps con motivo de su despedida de la Selección argentina superó los 664.000 pedidos y dejó atrás las marcas de estrellas del béisbol y el básquet. El volumen bruto potencia del negocio y alcanza los u$s13,28 millones.

La tarjeta coleccionable que homenajea la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina alcanzó las 664.325 unidades vendidas y se convirtió en la tarjeta Topps NOW más vendida de todos los tiempos.

Lionel Messi volvió a convertir un nuevo acontecimiento de su carrera deportiva en un fenómeno comercial. La edición especial de tarjetas coleccionables que Topps lanzó para conmemorar su despedida de la Selección argentina registró 664.325 pedidos y estableció un récord histórico para el programa Topps Now, por encima de la marca que tenía el beisbolista japonés Shohei Ohtani.

El resultado no solo refleja el alcance internacional del capitán argentino, sino también el potencial económico de una industria que busca ampliar sus fronteras más allá de los deportes tradicionalmente dominantes en Estados Unidos. Según Fanatics, la compañía propietaria de Topps, el paquete Final Farewell superó las 653.737 unidades registradas por la tarjeta que celebró la histórica temporada 50/50 de Ohtani en 2024, cuando consiguió 50 jonrones y 50 bases robadas en las Grandes Ligas.

El producto se comercializó a u$s19,99 por paquete entre el 9 y el 16 de octubre. Si se toma ese precio como referencia para los 664.325 pedidos informados, el lanzamiento representa un volumen bruto potencial de aproximadamente u$s13,28 millones.

La velocidad de la demanda también dimensiona el fenómeno. Topps había recibido 250.000 pedidos el 13 de octubre y alcanzó los 450.000 dos días después. La cifra definitiva superó las expectativas iniciales y confirmó la capacidad de Messi para movilizar a una comunidad global de aficionados y coleccionistas.

Lanzado en 2016, Topps Now se diferencia de las colecciones tradicionales de tarjetas deportivas porque sus productos conmemoran acontecimientos específicos a medida que suceden. Los artículos se comercializan durante una ventana limitada y, una vez finalizado el plazo, se imprimen de acuerdo con la demanda registrada.

El modelo permite reducir la incertidumbre sobre la cantidad de ejemplares que se fabricarán y vincular el lanzamiento con la actualidad deportiva y cultural. A lo largo de sus diez años de trayectoria, la plataforma también produjo tarjetas relacionadas con selecciones del Draft de la NBA, acontecimientos institucionales y otros hitos de la cultura popular.

En el caso de Messi, la propuesta incorporó dos tarjetas por paquete y distintas posibilidades de obtener versiones especiales, incluidas variantes de tirada limitada y ejemplares autografiados. La colección combinó imágenes de su despedida con referencias a sus récords de goles, asistencias y presencias con la Selección argentina.

La demanda permitió, además, desbloquear una tarjeta White OpalFractor única, denominada 1-of-1, después de superar las 500.000 unidades. La colección contempló también cuatro tarjetas autografiadas por Messi, cada una con un único ejemplar. Estas piezas de extrema escasez agregan un componente de expectativa al producto y pueden incrementar su atractivo en el mercado secundario.

Lionel Messi estableció un récord de 664,325 pedidos de tarjetas coleccionables con la edición especial Final Farewell de Topps Now, superando la marca anterior de Shohei Ohtani, quien había alcanzado 653,737 pedidos con una tarjeta que celebraba su histórica temporada de 50 jonrones y 50 bases robadas en 2024. @Topps

Clay Luraschi, vicepresidente sénior de desarrollo global de productos de Fanatics Collectibles, señaló que esperaba una buena respuesta comercial, aunque destacó que el interés se mantuvo durante todo el período de venta. Para la compañía, la continuidad de la demanda representa una señal positiva sobre la capacidad de los acontecimientos deportivos de alto impacto para impulsar nuevas líneas de negocio.

Messi desplazó a Ohtani y a las estrellas de la NBA

El récord del argentino también reconfiguró el ranking histórico de los lanzamientos de mayor tirada de Topps Now. La lista muestra el peso de las grandes figuras deportivas y la capacidad de los acontecimientos excepcionales para generar demanda masiva.

Lionel Messi, despedida de la Selección argentina: 664.325 unidades.

Shohei Ohtani, temporada 50/50 de 2024: 653.737.

LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry, Juegos Olímpicos de París 2024: 588.030.

Lionel Messi, anuncio de su retiro de la Selección: 335.283.

Jack Hughes, gol de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026: 332.447.

La presencia de Messi en dos de los cinco primeros puestos refuerza su peso dentro de un mercado que históricamente estuvo asociado al béisbol, el básquetbol y otras disciplinas estadounidenses. Su alcance internacional ofrece a las empresas del sector una oportunidad para captar compradores en regiones donde el fútbol constituye el principal deporte de consumo masivo.

Sin embargo, la cantidad de tarjetas producidas no equivale necesariamente al número de compradores individuales: un mismo cliente podía adquirir varios paquetes. Tampoco representa el volumen de tarjetas únicas, ya que la tirada corresponde al producto comercializado bajo demanda.

Las tarjetas más caras: operaciones de hasta u$s686.250

El récord de pedidos de Messi debe diferenciarse de los precios que alcanzan las piezas individuales en el mercado de reventa. En ese segmento, las versiones únicas y autografiadas pueden cotizar cientos de miles de dólares, impulsadas por la rareza, el protagonista y el momento que representan.

De acuerdo con los datos de Card Ladder citados en el informe, las cinco tarjetas Topps Now más caras de la clasificación son:

Shohei Ohtani: tarjeta autografiada única de la temporada 50/50, vendida por u$s686.250 en agosto de 2026.

Stephen Curry: tarjeta autografiada única vinculada con su celebración Night Night en los Juegos Olímpicos de París 2024, por u$s518.500 en junio de 2025.

Jack Hughes: tarjeta autografiada Foilfractor por su gol de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, por u$s396.000 en septiembre de 2026.

Quinteto titular de los New York Knicks: tarjeta autografiada única de 2026, por u$s 317.200 en septiembre de ese año.

Shohei Ohtani: otra tarjeta autografiada única vinculada con su temporada 50/50, vendida por u$s225.700 en febrero de 2025.

La comparación evidencia dos dimensiones diferentes del negocio: por un lado, la capacidad de un lanzamiento para alcanzar cientos de miles de pedidos; por otro, el valor que puede adquirir una pieza irrepetible en una operación de reventa. En el primer indicador, Messi estableció la nueva marca de Topps Now. En el segundo, Ohtani conserva el mayor precio registrado dentro de la clasificación citada.

Fanatics apuesta al crecimiento del fútbol mundial

Para Fanatics, el resultado constituye una señal de que el fútbol puede ganar participación en el mercado internacional de tarjetas coleccionables. La compañía viene impulsando su expansión en Europa, Asia y Australia, con el objetivo de aprovechar una base de aficionados que trasciende las fronteras nacionales.

Luraschi sostuvo que la combinación entre acontecimientos deportivos en tiempo real y productos físicos ofrece una ventaja comercial para la plataforma. La posibilidad de convertir una actuación, un récord o una despedida en un objeto coleccionable permite conectar la actualidad con una demanda que puede extenderse más allá del partido.

Messi es una figura central en esa estrategia. Su trayectoria con la Selección argentina, los títulos obtenidos y su reconocimiento internacional amplían el público potencial de los productos vinculados con su carrera. Según Card Ladder, el rosarino ya registra tres ventas conocidas públicamente de tarjetas por u$s1 millón o más, una referencia adicional sobre su peso en el mercado de coleccionables de alto valor.

El récord de Topps Now, de todos modos, no implica que cada tarjeta de Messi vaya a alcanzar cotizaciones extraordinarias. El valor de reventa depende de factores como la rareza, el estado de conservación, la autenticidad, la demanda y las características específicas de cada ejemplar.

Lo que sí demuestra el lanzamiento es que un acontecimiento deportivo puede convertirse en un negocio internacional de millones de dólares mediante una estrategia que combina disponibilidad limitada, producción ajustada a los pedidos y distintas variantes de colección. Para Fanatics, la despedida de Messi funciona como una prueba concreta del potencial comercial del fútbol y de una industria que busca transformar la pasión de los hinchas en nuevas oportunidades de ingresos.