"Lo he perdido todo": el reconocido campeón olímpico que supo ser millonario y hoy está en la ruina

En el año 2016 anunció su retiro del deporte profesional y entre su desinterés por el dinero, las malas decisiones financieras y "personas que se aprovecharon de él" según su ex esposa Cath, comenzó una espiral descendente hacia las deudas y finalmente la bancarrota.

Bradley Wiggins y la bancarrota

La empresa del ex corredor de 44 años encargada de explotar el nombre y los derechos de imagen suyos, entró en liquidación voluntaria en 2020. Wiggins Rights Limited tenía una deuda inicial de 979.953,53 libras, pero Georgina Eason, especialista en insolvencia y administradora de la firma de contabilidad MHA Macintyre Hudson, informó que los saldos son mucho mayores.

En su investigación a través de entrevistas con personal clave de la empresa y pedido de informes y acceso a libros y registros de la empresa, pudo constatar que en realidad la cifra rondaría los 1.976.157,73 libras. Equivalente a 2 millones de dólares. En noviembre de 2023, no pagó su cuota inicial de la deuda, por lo que se abrió un proceso para confiscar y disponer los activos restantes del deportista.

Según su abogado, Alan Sellers, No tiene dirección. Lo ha perdido absolutamente todo. Su casa familiar, su casa en Mallorca, sus ahorros e inversiones. Su ex esposa Cath, de quien se divorció en 2020 lo estuvo alojando durante un tiempo a pesar de estar separados porque no tenía a dónde vivir, y siempre se quedaba en una casa diferente, de algún amigo que le hacía el favor.

Se expone a la pérdida de sus medallas olímpicas y su trofeo personalizado del Tour de Francia, entre otros bienes de valor. En sus últimas declaraciones con los medios, Bradley Wiggins manifestó: “Es un asunto histórico que involucra negligencia profesional (de otros) que han dejado un montón de cosas con mi nombre al frente para que las resuelva”.