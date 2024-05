Presidente de Toyota: "Con la importación de autos la rentabilidad está equilibrada"

El directivo realizó este pronóstico durante el lanzamiento del nuevo modelo Corolla Cross que llega importado de Brasil. En esa presentación destacó las recientes medidas anunciadas por el gobierno de reducir la carga fiscal para las exportaciones ya que aseguró que “sólo con el mercado interno, la industria automotriz argentina no es viable.”

Gustavo Salinas: Desde enero hasta ahora hemos hecho el esfuerzo máximo para reacomodar nuestros precios a la realidad del mercado. En ese sentido, el lanzamiento del Corolla Cross sigue en la línea de poder tener el precio lo más competitivo posible. Hoy se puede visualizar que, no sólo el Corolla Cross, si también el Yaris, el Corolla e, incluso, la Hilux, tienen los precios más competitivos. Ese esfuerzo no es sólo de precio y rentabilidad sino es esfuerzo de seguir importando vehículos. Termina incrementando el nivel de endeudamiento que estamos teniendo. Es una combinación de factores que estamos manejando para intentar acercarnos al cliente. Y, en definitiva, poder darle al mercado todos los vehículos que demande y que tengamos capacidad productiva para poder hacerlo al precio más competitivo posible.

P: ¿Pero se logró mejorar la rentabilidad en las importaciones?

GS: Al principio de año teníamos rentabilidad negativa con los autos que importábamos y hoy estamos en situación de equilibrio, pero más que la rentabilidad de corto plazo estamos mirando cuál es nuestra proyección de mediano y largo plazo.

P: En los últimos meses tuvieron que bajar la producción en la planta de Zárate por la caída de las exportaciones. ¿Lograron equilibrar la situación o necesitan mayor ajuste?

GS: Por lo que estamos visualizando no tenemos planeado ajustar más la producción y tenemos la expectativa de poder recuperar algo y de producir un poco más. Estamos mirando, permanentemente, lo que sucede en esos mercados de exportación. Seguimos con un escenario bastante similar en Colombia, Chile, Perú y Ecuador también está complicado. Estamos bien en Centroamérica. Y Brasil todavía sigue estando bien si bien es muy competitivo y ofertado.

P: Recientemente abrieron un retiro voluntario de personal. ¿Cuál fue el resultado?

GS: Se superó el cupo de 400 puestos que tenemos pensado. Hubo un total de 600 registrados. Lo que estamos haciendo ahora son entrevistas individuales para entender por qué la persona quiere retirarse. Hoy trabajar en Toyota es un buen trabajo y la conclusión que estamos teniendo es que para muchos es una oportunidad. Muchos están iniciando o tenían algún emprendimiento propio y, después de trabajar cierta cantidad de años, deciden retirarse como un proceso de evolución. Deciden independizarse. También hay gente en la planta de Zárate que venía de muy lejos y van pasando los años y quieren otro tipo de vida. El viaje y la distancia pasa a ser un tema. Son distintos factores, pero lo que hemos vistos es que es una oportunidad para las personas que lo tomaron.

P: Ustedes están trabajando con tres turnos de producción. En esta baja de actividad, ¿podrían pasar a trabajar solamente con dos turnos?

GS: Absolutamente no. No hay ninguna decisión de pasar a dos turnos. Por supuesto, el tercer turno siempre va a depender de la demanda, lo que determina el nivel de actividad y el esquema que vamos a tener. Hoy no estamos visualizando y menos tenemos tomada una decisión de que vayamos a eliminar el tercer turno. La aspiración es mantenerlo todo lo que la demanda lo permita. Siempre aspiramos al crecimiento sustentable. Tenemos que ver ahora el último trimestre del año cómo se presentan todos los mercados para el 2025 y ahí ver qué esquema de producción establecemos, pero nuestra expectativa es continuar con el tercer turno y volver a esquemas crecientes de producción.