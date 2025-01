Productora de cine, pero multimillonaria por los hoteles: quién es Gigi Pritzker

Además de los hoteles, el clan estuvo involucrado en múltiples industrias , desde las aerolíneas hasta los cruceros y las finanzas. Entre sus posesiones se incluyeron el Marmon Group, la aerolínea Braniff y el banco Superior Bank of Chicago. Sin embargo, estos activos no siempre permanecieron bajo su control, ya que algunos fueron vendidos o enfrentaron crisis, como en el caso del banco, que quebró en 2001.

El legado familiar también dispone de una diversificación notable entre sus herederos. Actualmente, los miembros del grupo han tomado caminos distintos, dedicándose a ámbitos que abarcan desde el cine hasta la política.

Gigi Pritzker-2.png Además de su herencia, ha destacado como productora de cine, con éxitos como Drive y Hell or High Water.

La carrera de Gigi Pritzker

Nacida en el seno de una de las familias más poderosas de Estados Unidos, Jean "Gigi" Pritzker encontró su pasión en el mundo del cine y la televisión. Graduada en Antropología por la Universidad de Stanford, amplió su formación con estudios en producción documental antes de cofundar Odd Lot Entertainment, una productora con la que se posicionó en Hollywood.

Entre los proyectos más destacados que ha liderado se encuentran las películas "Drive", "Rabbit Hole", "Ender's Game" y "Hell or High Water", esta última nominada al Oscar. También fue una de las productoras de "The Eyes of Tammy Faye", que ganó un premio de la Academia. Además de su trabajo en la gran pantalla, incursionó en la televisión con éxitos como la serie animada "El Príncipe Dragón", ganadora de un Emmy en 2020.

En 2015, fundó Madison Wells Media, una compañía dedicada a contar historias poco exploradas y dar visibilidad a figuras femeninas relevantes. Más allá del cine, Gigi también ha tenido un ojo agudo para las inversiones, como su temprana participación en Beyond Meat, una marca de alimentos de origen vegetal en la que aún conserva una participación minoritaria.

De cuánto es la fortuna de Gigi Pritzker en la actualidad

Con un patrimonio neto de 5.300 millones de dólares según el ranking en tiempo real de Forbes, la estadounidense ocupa el puesto 625 entre las personas más ricas del mundo. Su riqueza proviene en gran parte de su participación como heredera de Hyatt Hotels, una fortuna compartida con otros 12 miembros de su familia.