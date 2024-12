Quién es la multimillonaria que maneja una reconocida empresa a nivel mundial y pertenece a la quinta generación de ricos de su familia

Quién es Helen Johnson-Leipold

Helen Johnson-Leipold es una influyente figura en el mundo empresarial que ha tenido un papel crucial en el crecimiento de los negocios familiares desde que se unió a la compañía S. C. Johnson y Hijo en 1985. A lo largo de los años, ha asumido diversas responsabilidades dentro de la estructura de la firma, destacándose en varias divisiones clave. Su liderazgo en Johnson Outdoors, una empresa global que fabrica equipos recreativos y de aventura, fue fundamental para su expansión. Además, al tomar la presidencia de Johnson Financial Group y The Johnson Foundation, ha consolidado aún más su influencia en el mundo empresarial.