¿Quiénes son los argentinos que integran el ranking de inmigrantes más ricos de EE. UU.?

Los dos siguieron caminos muy distintos, pero lograron hacer crecer sus negocios lejos de Argentina hasta convertirse en grandes empresarios.

Uno hizo carrera en Miami y el otro en Silicon Valley, con varias décadas de diferencia entre sus historias.

Estados Unidos reúne algunas de las fortunas más grandes del mundo, pero muchas pertenecen a empresarios que nacieron en otros países. Entre los inmigrantes que lograron acumular miles de millones de dólares aparecen dos argentinos, incluidos en las clasificaciones de 2026 que destacan a las figuras más exitosas del país norteamericano.

En el marco de los 250 años de la independencia estadounidense, se elaboró una selección de personalidades que hicieron carrera lejos de sus países de origen . Otro relevamiento permite conocer cuánto dinero acumularon los empresarios inmigrantes más ricos.

El listado de los 250 inmigrantes más exitosos de Estados Unidos incluye a Jorge Pérez , ubicado en el puesto 72, y Guillermo Rauch , que aparece en el 157. La selección reconoce a personalidades destacadas en distintos ámbitos, desde los negocios hasta la ciencia, el deporte y el entretenimiento, por lo que las posiciones no responden exclusivamente a sus patrimonios.

Pérez y Rauch aparecen en dos listas: una reconoce sus trayectorias y la otra los ubica entre los inmigrantes más ricos de Estados Unidos.

Ambos también aparecen en la clasificación de los 144 inmigrantes multimillonarios más ricos de Estados Unidos, publicada en julio de 2026 por Forbes. Allí, Pérez ocupa el puesto 83, mientras que Rauch comparte el lugar 97 con el empresario boliviano Marcelo Claure.

Pérez construyó su fortuna en el mercado inmobiliario de Miami, donde lleva varias décadas desarrollando edificios residenciales. Rauch pertenece a una generación mucho más joven y encontró su oportunidad en Silicon Valley, dentro de una industria que ganó impulso con el avance de la inteligencia artificial.

Pérez empezó construyendo viviendas accesibles y con los años se convirtió en uno de los grandes empresarios inmobiliarios de Miami. Mtamz305/Wikipedia

El “Rey de los Condos”: la historia y el patrimonio de Jorge Pérez en Miami

Jorge Pérez nació en Buenos Aires en 1949, en una familia de padres cubanos, y pasó parte de su infancia en Colombia. En 1968 se instaló en Estados Unidos, donde comenzó una carrera que lo convertiría en uno de los empresarios inmobiliarios más importantes de Miami. Su patrimonio está estimado en u$s2.600 millones.

Sus primeros trabajos estuvieron relacionados con la planificación urbana, hasta que conoció al desarrollador Stephen Ross y decidió ingresar al negocio de la construcción. En 1979 fundaron Related Group, una compañía que inicialmente se dedicó a levantar viviendas accesibles para familias de bajos ingresos.

Durante los años siguientes, la empresa se expandió hacia los departamentos de alquiler y los edificios residenciales de lujo. Pérez encontró una oportunidad especialmente importante en Miami, donde impulsó numerosos proyectos de condominios que terminaron por darle el apodo de “Rey de los Condos”.

Related Group asegura haber desarrollado más de 100.000 departamentos y condominios desde su fundación. Sus negocios también llegaron a otros estados norteamericanos y a mercados como Brasil y México. En Argentina participó del desarrollo de SLS Puerto Madero, un complejo de viviendas y hotelería que requirió una inversión superior a u$s250 millones.

Pérez también mantiene una fuerte relación con el arte. Es coleccionista y realizó importantes donaciones culturales en Miami, entre ellas una contribución de más de u$s40 millones para el museo que actualmente lleva su nombre, el Pérez Art Museum Miami.

Rauch se mudó a San Francisco para trabajar como programador y años después fundó Vercel, la empresa con la que hizo su fortuna. Forbes

Guillermo Rauch y el fenómeno Vercel: el argentino que conquista Silicon Valley

Guillermo Rauch nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, en 1990, y comenzó a interesarse por la programación cuando era apenas un chico. Aprendió de manera autodidacta utilizando la computadora familiar y, durante la adolescencia, ya participaba en proyectos internacionales de software de código abierto.

Su talento llamó la atención de empresas tecnológicas del exterior y, a los 18 años, se mudó a San Francisco para trabajar como desarrollador. Allí fundó Cloudup, una plataforma para compartir archivos que posteriormente vendió a Automattic, la compañía detrás de WordPress.

En 2015 creó Zeit, una startup tecnológica que más adelante pasó a llamarse Vercel, especializada en herramientas para desarrollar, publicar y mantener aplicaciones y páginas web. La empresa también está detrás de Next.js, una tecnología ampliamente utilizada por programadores.

En septiembre de 2025, Vercel consiguió una inversión de u$s300 millones que elevó su valuación hasta los u$s9.300 millones. La expansión llevó el patrimonio personal de Rauch a unos u$s2.100 millones y lo ubicó entre los empresarios tecnológicos argentinos más ricos.

Los servicios de Vercel son utilizados por compañías como Stripe, Under Armour y Sonos. La expansión de las herramientas de inteligencia artificial también aumentó la demanda de infraestructura para desarrollar y alojar nuevas aplicaciones.

A finales de febrero de 2026, Vercel alcanzó ingresos anuales de u$s340 millones, un 86% más que un año antes, impulsados en parte por el uso de herramientas de inteligencia artificial para desarrollar software.