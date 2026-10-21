Récord para la industria: el mercado de motos estima unos 900.000 patentamientos en 2026

La necesidad de transporte económico y su uso como herramienta de trabajo impulsan una cifra inédita en la Argentina. Radiografía del sector desde el interior del uno de los mayores polos industriales del país.

Unidades de Suzuki en planta industrial. En la Argentina se ensamblan desde modelos de entrada hasta opciones de aventura y pista.

Unidades de Suzuki en planta industrial. En la Argentina se ensamblan desde modelos de entrada hasta opciones de aventura y pista.

El mercado de motovehículos se encamina a sellar un año histórico en la Argentina , a partir del impulso generado por la necesidad de una movilidad cada vez más ágil y económica en las grandes urbes. A esto, se le suma un crecimiento sostenido de la moto como herramienta esencial de trabajo para el reparto de última milla , el sector proyecta cerrar el ejercicio en torno a las 900.000 unidades patentadas .

La cifra no solo representa el mayor registro para la industria nacional , sino que consolida un cambio estructural en las pautas de movilidad de la población, donde la relación entre costo de mantenimiento, escasez de alternativas de transporte público eficiente y facilidad de traslado inclina la balanza hacia las dos ruedas. En sentido opuesto, el patentamiento de autos acumula lo que va del año unas 435.493 unidades, un 13% menos que en el mismo período de 2025, cuando para ese período registraban 500.497 vehículos.

Con la intención de tener un panorama de primera mano, Ámbito recorrió las instalaciones del complejo industrial del Grupo La Emilia , ubicado en la localidad homónima del partido de San Nicolás , para presenciar el engranaje productivo que abastece esta demanda sin precedentes. La planta industrial exhibe un contraste arquitectónico y productivo singular: sus orígenes se remontan a un emblemático edificio textil fundado hace más de 135 años, dominado por su clásica torre con reloj y una chimenea histórica, que hoy contrasta con un polo logístico y manufacturero de vanguardia de 70.000 metros cuadrados.

En este predio bordeado por el Arroyo del Medio, trabajan más de 640 personas en seis líneas de producción aptas para ensamblar marcas de alto prestigio internacional. El predio cuenta incluso con su propio centro de inyección de plásticos, fabricación propia de asientos y depósitos robotizados en una nave logística de 14.000 metros cuadrados adicionales.

Tras una inmersiva recorrida por las instalaciones de La Emilia, el gerente comercial del Grupo, Pablo Pellegrini , dialogó con Ámbito sobre las perspectivas del sector de cara a la recta final año. En ese sentido, el jerarca se mostró optimista de que el mercado pueda sostener el "fuerte" crecimiento en el futuro próximo, y en la participación que ocupa la firma. "Hoy tenemos entre nuestras ocho marcas un 15% del share , es interesante lo que se viene dando. Las marcas completan todos los segmentos y cada uno tiene distintas opciones de precios", afirmó.

Una de las seis líneas de montaje del complejo de La Emilia, donde más de 640 colaboradores impulsan una capacidad instalada superior a las 180.000 unidades anuales.

En efecto, el grupo abarca desde la histórica marca nacional Motomel hasta la representación y ensamblado de internacionales de renombre como Benelli, Suzuki, Morbidelli, Keeway, Malaguti, SYM y Benda. Según explicó el ejecutivo, la convivencia de múltiples sellos responde a la necesidad de cubrir desde los segmentos de entrada de gama y modelos de trabajo hasta opciones de alta cilindrada para turismo, paseo o uso urbano de diseño. "Hoy estamos con una concentración de marcas importantes, la última que lanzamos al mercado fue Malaguti", explicó Pellegrini.

Al evaluar el clima de negocios actual, Pellegrini destacó que la solidez de la categoría en este momento histórico se apoya directamente en el gran volumen de comercialización, el cual compensa una coyuntura marcada por márgenes de rentabilidad acotados, una situación que atraviesa a diversos rubros de la economía. Ante este escenario de alta exigencia comercial, tanto las plantas industriales como las redes de concesionarios ya reestructuran sus esquemas operativos para eficientizar procesos, incorporar tecnología y optimizar los recursos disponibles con el fin de proteger la sustentabilidad del negocio.

Financiación y expansión del negocio de movilidad

El crédito se sostiene como una pieza estratégica para sostener el flujo de ventas, especialmente en los segmentos de mayor volumen donde predominan los créditos personales e instrumentos bancarios orientados al consumo masivo. Aunque el acceso al financiamiento registra altibajos en el último período, la demanda se mantiene activa en las distintas regiones del país. Si bien la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran el mayor número absoluto de patentamientos por escala poblacional, zonas como el NOA, el NEA y la Patagonia muestran un avance sostenido en la adopción de motos.

Almacenamiento en altura de la línea Blitz de Motomel, la marca insignia del grupo con la que disputan el segmento CUB y lideran el volumen del mercado nacional. Foto: Ámbito

Hacia el mediano plazo, la empresa busca aprovechar su capacidad instalada para explorar el desarrollo y provisión de componentes inyectados hacia mercados limítrofes, al tiempo que consolida su perfil como grupo integral de movilidad. Esta estrategia de expansión va más allá de las dos ruedas tradicionales y el negocio de bicicletas, al incorporar de manera incipiente la categoría de cuatro ruedas a través de sus marcas Rely y Karry.

En el plano estrictamente técnico de la gama de productos, la fortaleza industrial de la planta se apoya en el volumen de Motomel, la marca insignia con la que lideran dos de las tres categorías principales del segmento masivo: el segmento Street con la clásica S2 y el segmento Off-Road con la Skua, además del fuerte protagonismo de la familia Blitz dentro de las unidades CUB. Asimismo, la integración local abarca desde modelos icónicos internacionales de Suzuki —como la superdeportiva GSX-R 1000R, la S1000, la línea Adventure V-Strom o la accesible Gixxer de entrada de gama— hasta la consolidación de Benelli en el segmento Trail con la saga TRK, especialmente la versión 502, junto con la introducción de opciones custom desarrolladas junto a la firma Benda.

El sistema de almacenamiento en altura del complejo industrial, diseñado para optimizar los tiempos de acopio y distribución de la compañía. Foto: Ámbito

Este escalonamiento técnico exige a las líneas de ensamblado una gran flexibilidad operativa para alternar entre motores monocilíndricos urbanos, propulsores de alta cilindrada y configuraciones más complejas, siempre bajo rigurosos estándares de calidad internacional. En paralelo, la compañía impulsa desarrollos de marca propia como Malaguti, en la cual se coordinan procesos de ingeniería, diseño y matricería local.

En diálogo con este medio, Pellegrini remarcó la importancia de alcanzar una mayor eficiencia en cada etapa productiva, en aras de que el producto tenga la rentabilidad necesaria a la hora de salir al mercado. "Nosotros estamos reviendo todos los procesos, no solamente los productivos. Allá en Buenos Aires, donde tenemos nuestras oficinas también lo estamos haciendo, para optimizar los recursos que la empresa tiene", puntualizó.