Qué modelos de motos concentran casi el 90% de las ventas en el país

Los patentamientos superaron las 38.500 unidades en apenas quince días. El segmento de baja cilindrada concentra la demanda y cinco provincias explican buena parte de las operaciones.

El mercado de las motos en la Argentina comenzó octubre con un volumen significativo de operaciones y una marcada preferencia por los vehículos de fabricación nacional. Durante la primera quincena del mes se patentaron 38.572 motovehículos , según los datos difundidos por la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), en un escenario donde los modelos de menor cilindrada concentran la mayor parte de la demanda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El relevamiento permite identificar tres características del sector: el predominio de la producción local, la fuerte participación de las motos de uso cotidiano y la concentración de los patentamientos en los principales centros urbanos .

Del total registrado entre el 1 y el 15 de octubre, 37.191 unidades correspondieron a motos de fabricación nacional , mientras que otras 1.381 fueron importadas .

Esto significa que el 96,4% de los motovehículos patentados durante la primera mitad del mes fueron fabricados en el país , frente a una participación del 3,6% de las unidades provenientes del exterior.

La diferencia refleja el protagonismo que mantiene la industria local en el abastecimiento del mercado interno, especialmente en los segmentos de mayor volumen comercial.

En términos económicos, esta composición también muestra la importancia de las operaciones vinculadas con la fabricación nacional, desde el ensamblaje y la actividad industrial hasta la comercialización en concesionarios.

Sin embargo, el informe no permite determinar qué proporción de los componentes utilizados en esas unidades es de origen argentino.

La distribución por cilindrada aporta otro dato relevante sobre el comportamiento de los consumidores.

Las motos de entre 101 y 250 centímetros cúbicos encabezaron ampliamente las ventas, con 34.563 unidades, equivalentes al 89,6% del total patentado durante la quincena.

Muy por detrás quedaron los modelos de entre 251 y 500 cc, con 2.580 unidades, mientras que las motos de entre 501 y 800 cc registraron 867 patentamientos.

La fuerte concentración en las cilindradas más bajas pone de manifiesto el peso de los vehículos orientados a los desplazamientos diarios, especialmente en ciudades donde las motos representan una alternativa de movilidad práctica.

Se trata de un segmento que reúne opciones de uso urbano, generalmente asociadas con menores consumos de combustible y costos de mantenimiento que los modelos de mayor cilindrada.

Las motos urbanas dominan las ventas y Buenos Aires lidera los patentamientos

La clasificación por categorías confirma que el mercado está impulsado principalmente por los vehículos destinados a la movilidad cotidiana.

Las motos CUB Underbone lideraron los patentamientos con 22.928 unidades, superando ampliamente a las demás categorías relevadas.

Este segmento, que incluye modelos de estructura compacta y uso predominantemente urbano, representa aproximadamente seis de cada diez motos patentadas durante la primera quincena de octubre.

En segundo lugar aparecen las On Off, con 6.982 unidades, seguidas muy de cerca por las Street, con 6.954 patentamientos.

Del total registrado entre el 1 y el 15 de octubre, 37.191 unidades correspondieron a motos de fabricación nacional, mientras que otras 1.381 fueron importadas.

Los scooters, en cambio, registraron 1.079 operaciones, lo que refleja una participación considerablemente menor frente a las categorías tradicionales.

La diferencia entre los segmentos permite observar que el volumen comercial se concentra en motos destinadas principalmente al traslado diario, mientras que las alternativas de mayor cilindrada o con características específicas tienen una presencia más reducida.

Desde el punto de vista geográfico, la provincia de Buenos Aires encabezó los patentamientos con 11.263 unidades, equivalentes al 29,2% del total nacional.

El segundo lugar correspondió a Santa Fe, con 3.862 motos, seguida por Córdoba, con 3.330 unidades.

Más atrás se ubicaron Tucumán, con 2.681 patentamientos, y Chaco, con 2.227.

En conjunto, estas cinco provincias concentraron 23.363 operaciones, aproximadamente el 60,6% de las ventas registradas en todo el país durante los primeros quince días de octubre.

La distribución territorial muestra el peso de los principales mercados provinciales y la relevancia que tienen las motos en diferentes regiones del país, tanto en grandes centros urbanos como en localidades del interior.

El balance de la primera quincena deja así una radiografía del negocio de los motovehículos: la fabricación nacional explica casi la totalidad de las unidades patentadas, las cilindradas de hasta 250 cc dominan la demanda y las motos urbanas concentran las preferencias de los compradores.

Con más de 38.500 operaciones en apenas quince días, el sector inicia la segunda mitad de octubre con una base importante de patentamientos. El resultado definitivo del mes permitirá establecer si este ritmo se sostiene y cómo evoluciona la actividad frente a septiembre y al mismo período de 2025.