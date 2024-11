Tenía millones en criptomonedas y lo perdió todo: el increíble caso de Cristopher DeVocht

El protagonista de esta historia es un carpintero canadiense que en muy poco tiempo, y gracias a la especulación financiera, pudo acrecentar su fortuna de 88.000 dólares (canadienses) a 415 millones. Su nombre es Christopher DeVocht y lo logró invirtiendo en diversas acciones, pero principalmente en Tesla Inc.

No obstante, tan rápidamente como logró multiplicar su patrimonio exponencialmente, al no tomar las decisiones correctas, perdió todo. En el año 2022, las acciones de Tesla cayeron abruptamente, y mientras otros inversores habían logrado salir a tiempo, él decidió quedarse, y lo pagó caro.

Christopher DeVocht es un carpintero de la isla de Vancouver, de Canadá, y en el año 2021 fue protagonista de una de las rachas más impresionantes de la historia de los mercados financieros. Invirtiendo en acciones de empresas norteamericanas , principalmente de Tesla Inc, logró convertir un fondo de 88.000 dólares en 415 millones en tan sólo meses.

Estas inversiones, fueron realizadas bajo la asesoría del fondo Royal Bank of Canada (RBC), que además de brindarle información, también le otorgaron préstamos para acrecentar el nivel de dinero que invertía en las acciones. Pero no todo fue color de rosas para el canadiense, un año después denunció a esta empresa por negligencia.

Christopher DeVocht y la pérdida de su fortuna

Argumentando que desde RBC no lo asesoraron correctamente, y además le brindaron préstamos para incrementar sus inversiones en Tesla Inc. Pero lo más perjudicial, fue que no le informaron precisamente cuándo debía vender las acciones durante el año 2022, que fue el período en que comenzaron a caer abruptamente.

De esta forma, su patrimonio cayó y no pudo hacer frente a los préstamos recibidos. DeVotch argumenta que debido al éxito inicial de sus operaciones, lo consideraron un inversionista sofisticado, pero él tenía un conocimiento limitado de la inversión en general y de las implicaciones fiscales, lo que terminó jugando en su contra.

Durante 2022, las acciones de Tesla sufrieron varios retrocesos, y DeVocht intentó recuperar parte de sus pérdidas mediante operaciones a corto plazo financiadas con préstamos adicionales, lo que solo agravó la situación.