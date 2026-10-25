Cumplidas tres cuartas partes del mandato: el modelo de Milei profundiza el daño

La caída del consumo en supermercados, el aumento de la desocupación, la pérdida de empleo registrado y el cierre de empresas se aceleraron durante el último año, según un informe del Instituto Consenso Federal basado en estadísticas oficiales.

Casi cumplidas las tres cuartas partes del mandato presidencial de Javier Milei , la estadística pública argentina está reflejando los efectos objetivos de la política económica nacional: el consumo popular sigue desplomándose , la desocupación crece y se dispara en los conglomerados industriales, se acelera la destrucción de empleo registrado y aumenta fuerte el cierre de empresas . El modelo económico de Milei hace daño y sus efectos más negativos se están acelerando este último año.

Según el último informe de la Encuesta de Supermercados del INDEC, publicado el 22 de octubre pasado, en agosto de este año las ventas en supermercados cayeron 3,7% con respecto al mismo mes de 2025. Con ese dato, ya puede concluirse que en los primeros ocho meses de 2026 las ventas en supermercados registraron ocho caídas interanuales consecutivas . En los supermercados se venden alimentos, artículos de limpieza y de bazar. No se trata de consumo suntuario.

¿La caída de ventas en supermercados se debe a que no se registran las compras online? No. Nada tienen que ver los cambios en las modalidades de comercialización y el crecimiento de las ventas online. Hace ya casi 10 años que el INDEC tiene incorporada la medición de compras online, realizadas a través de internet o telefónicamente, para elaborar la estadística de ventas en supermercados.

De hecho, según los cálculos elaborados por este Instituto Consenso Federal con base en los datos oficiales, en agosto de 2026, de cada $10.000 que los consumidores gastaron en supermercados, sólo $324 se explican por compras online (el 3,24%) .

¿Las ventas en supermercados caen sólo en unas pocas provincias “grandes”? No. Las ventas en supermercados caen en la inmensa mayoría de las provincias. Sólo en tres de ellas (Neuquén, La Pampa y Río Negro) no se registraron caídas en agosto; en las 21 restantes, las ventas de productos en supermercados retrocedieron.

La caída del consumo en supermercados, el aumento de la desocupación, la pérdida de empleo registrado y el cierre de empresas se aceleraron durante el último año, según un informe del Instituto Consenso Federal basado en estadísticas oficiales.

Se acelera el cierre de empresas

Con el modelo económico vigente, sigue disminuyendo la cantidad de empresas empleadoras en todo el país. La caída se aceleró durante el último año.

En efecto, entre junio de 2024 y junio de 2025, hubo un cierre neto de 5.728 empresas; pero en el período que va de junio de 2025 al mismo mes de 2026, fueron 16.386 las empresas que cerraron (casi 3 veces más).

El cierre de empresas afecta a 23 de las 24 provincias. Sólo Neuquén registró más aperturas que cierres.

Crece la desocupación

En el total de aglomerados urbanos medidos por el INDEC, la desocupación nacional en el segundo trimestre de 2026 creció a 7,9%, pero en los partidos del Gran Buenos Aires está en 8,8%.

En el Gran Córdoba, la desocupación se agravó en el último año, pasando de 8,9% a 10,5% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Por su parte, en el Gran Rosario la situación empeoró marcadamente: la desocupación pasó de 7,7% en el segundo trimestre de 2025, a 11,5% en el segundo trimestre de 2026.

Se acentúa la destrucción de empleo privado registrado

Con base en datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, este Instituto también estableció que entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la Argentina perdió aproximadamente 266.000 empleos privados registrados.

De ese total, unos 65.500 empleos se perdieron solamente entre enero y julio de 2026. Eso significa que casi la cuarta parte de la caída acumulada desde noviembre de 2023 ocurrió durante los primeros siete meses de 2026. La contracción no se interrumpió en lo que va de 2026.

Lección: no hay “amortiguador” provincial que alcance cuando el modelo económico arrasa

El modelo económico libertario produce consecuencias que no pueden evitarse, ni amortiguarse seriamente, con decisiones de orden provincial.

Menos aún, cuando Milei ya es el gobernante que más ajustó a las provincias argentinas desde la recuperación de la democracia. Entre el 1 de enero y fin de septiembre de 2026, los recursos transferidos a las provincias cayeron 50,3%, en términos reales, en comparación con los primeros nueve meses de 2025.

Ese bruto recorte se acumula a una caída de 75,6% en 2024 y una suba en 2025 de sólo 40,6%, lo que significa que en los dos primeros años de gobierno libertario las transferencias ya habían quedado 65,7% por debajo de los niveles de finales de 2023. A eso, ahora se suma el ajustazo del 50,3%.

No es un “problema de gestión”, ni se trata de encontrar variantes prolijas. El modelo económico hace daño y hay que cambiarlo.

(*) Director Instituto Consenso Federal.