Devaluación toda a inflación y desahorro

La fase 3 ya comenzó cuando el actual Ministro de Economía –el ex Messi de las finanzas, como lo definía Marcos Peña- a proponerte que recurran a los bancos para sacar créditos ya que ahora te los van a empezar a otorgar en dólares porque está barato. Con lo cual podemos parafrasear al vocero presidencial cuando dijo “se quedaron sin nafta".

Lo que no te comunican es que en breve el FMI se encuentra pidiendo otra devaluación del 60 a 100% del valor actual del tipo de cambio y que él ya no se encuentre más en el cargo (recuerdan lo que hizo en 2018) para poder otorgarles un crédito de dólares frescos, aunque sea en DEG’s, a fines de marzo próximo ya que no puede retrotraer la situación a los dólares no entregados por los acuerdos de 2018 puesto que ellos fueron cerrados al refinanciar su repago con el Plan de Facilidades Extendidas otorgado en 2021.

Tampoco te comunican como estarían interviniendo en los mercados de cambio en lo bursátil (bolsa de comercio, mediante DOLAR MEP y CCL) y eso lo realizan tanto con el REPO de U$S 1.000 millones otorgado por 5 bancos internacionales que esperan quedarse con la operatoria completa del BNA como con parte de los encajes mínimos del blanqueo y los bonos de la deuda que poseía el FGS que cuando lo recibieron tenía un patrimonio equivalente cercano a los U$S 66 MM y no ofrece información desde el 30 de noviembre del 2024 a la fecha. Ya que el mismo gobierno admitió ante el FMI que se encontraban interviniendo en todos los mercados de tipo de cambio, a lo cual el FMI le agregó como condición que debe liberar las restricciones cambiarias (cepo) y dejarlo flotar libremente.

Como corolario de todo lo anterior en su conjunto podemos encontrarnos más temprano que tarde con situaciones sociales combinadas de las crisis de 1989 y 2001, aunque ambas terminaron de igual manera pero con partes de cada una de ellas intercaladas con el agravante que usar la variable salarial como ancla puede terminar con la clase media en nuestro país.

Puesto que la clase media es la única que podría colaborar con sacar la sociedad adelante por el acceso universitario sin arancelamiento que poseemos desde 1949 hasta hoy, aunque muchos de ellos la aborrecen por no haber podido aprobar exámenes y/o haber sido expulsados de la misma pero anteriormente se encontraban en ellas a los hijos de los obreros y/o vacacionando en los mismos lugares que ellos utilizaban.