ANSES dará de baja las pensiones que no cumplan con estos requisitos en abril 2025

Es necesario cumplir con el nuevo requiisto de Anses para cobrar las pensiones no contributivas

En la resolución 918/2024, el Gobierno nacional informó que todos los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) deberán cumplir con el requisito de residencia para cobrar sus haberes.

Todos los requisitos de ANSES para cobrar las pensiones en abril 2025

Las pensiones no contributivas son prestaciones que se otorgan sin necesidad de aportes y buscan garantizar el acceso a derechos fundamentales para personas y familias en situación de vulnerabilidad social.

Para ello se solicitan ciertos requisitos específicos para cada tipo de pensión que se quiera solicitar. Esto es lo que se requiere para cada una:

Pensión por invalidez

Ser argentino nativo, naturalizado o residente.

Los extranjeros deberán contar con una residencia mínima de 10 años en el país.

Tener menos de 65 años.

No recibir ninguna jubilación o pensión.

Si el solicitante es menor de edad, se consideran los ingresos de sus padres o tutores, que no deben superar las cuatro jubilaciones mínimas.

En provincias como Santiago del Estero o Tierra del Fuego, es necesario presentar un informe catastral adicional.

Pensión para madre de siete hijos

Ser argentina o naturalizada con al menos un año de residencia.

En caso de ser extranjero, se debe contar con una residencia mínima de 15 años en el país.

No recibir otra jubilación, pensión o asignación, ni poseer bienes o ingresos que permitan su sustento o el de su grupo familiar.

El cónyuge puede recibir una jubilación, pero no una Pensión No Contributiva por invalidez o vejez.

Pensión por vejez

Tener 70 años o más.

Ser argentino nativo o naturalizado con una residencia mínima de 5 años.

Los extranjeros deberán contar con al menos 40 años de residencia en el país.

No recibir ninguna jubilación o pensión, ni disponer de recursos que garanticen su subsistencia.

El beneficio no aplica a personas detenidas ni permite ser gestionado por ambos cónyuges en un matrimonio.

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si se cobra una jubilación o pensión, se debe renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

¿Qué hacer si ANSES te da de baja la pensión?

Los beneficiarios que no cumplan con el requisito de residencia serán suspendidos por el organismo y hasta no contar con la solicitud de activación y estar en el país no contará con los haberes.

Para poder recuperar la prestación, es necesario sacar un turno en alguna de las oficinas de ANSES, y presentar un formulario de reclamo de haberes con la documentación necesaria que justifique activar el beneficio suspendido. En caso de que el incumplimiento del requisito termine en la reconfirmación de la baja, la suspensión será definitiva sin oportunidad a reclamo.

PNC de ANSES: monto de abril 2025

A partir del aumento del 2,4% y el bono de $ 70.000 confirmado por el Gobierno, las prestaciones de abril de los beneficiarios quedarán de la siguiente manera: