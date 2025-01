Dólar y "la tablita": los espejismos cambiarios que socavan el futuro

La “tablita” cambiaria se implementó en el contexto de una dictadura cívico-militar, donde el proyecto económico estaba alineado con el auge del neoliberalismo internacional. Según Basualdo, el modelo de acumulación en la Argentina durante este periodo estuvo fuertemente influido por la financiarización y la apertura irrestricta al comercio y a los flujos de capital. Este esquema buscó disciplinar los negocios pais, mediante la liberalización comercial y financiera de la economía, lo cual implicó un ataque directo a la industria local y al poder adquisitivo de las clases populares.

Canitrot describe cómo la “disciplina” se convirtió en un objetivo político de las elites técnicas vinculadas a organismos como el FMI y el Banco Mundial. En este marco, la “tablita” fue una herramienta clave para generar una transferencia de ingresos desde los sectores productivos hacia los especulativos, consolidando una estructura de poder favorable al capital financiero.

Las ineficiencias del modelo

El fracaso de la tablita cambiaria puede explicarse mediante una combinación de errores en el diseño y en la implementación de la política:

Apreciación cambiaria y “desubindustrializacion avanzada”: La sobrevaluación del peso favoreció las importaciones, perjudicando a la industria nacional. Schvarzer argumenta que esta política desmanteló sectores industriales clave, creando un desbalance estructural en la economía, pero también destruyó la industria argentina liviana. Para dar un solo ejemplo del lugar que ocupaba la industria nacional, mencionaremos: electrodomésticos Yelmo , que ocupaba 1.500 personas en una planta industrial totalmente integrada de 42.500 metros cuadrados cubiertos, en 8 hectáreas, en el Partido de La Matanza. Esa empresa con buen nivel de rentabilidad y reinversión permanente hasta junio de 1977 exportaba pequeños artefactos para el confort del hogar a 26 países, incluyendo EE. UU, Brasil e Israel. En 1979 estaba acabada...

Impactos económicos y sociales

El colapso de la tablita en 1981 dejó un saldo negativo en la economía argentina. Entre sus principales consecuencias se destacan:

Crisis de la deuda externa: La acumulación de deuda alcanzó niveles insostenibles, convirtiéndose en una hipoteca para las generaciones futuras.

La acumulación de deuda alcanzó niveles insostenibles, convirtiéndose en una hipoteca para las generaciones futuras. Recesión prolongada: La caída de la actividad industrial generó aumento del desempleo y precarización del trabajo.

La caída de la actividad industrial generó aumento del desempleo y precarización del trabajo. Concentración del ingreso: La transferencia de recursos hacia el sector financiero consolidó un modelo regresivo de distribución del ingreso, ampliando la brecha entre ricos y pobres.

Experiencia 2024 “la tablita de Caputo”

En 2024, los inversores que aprovecharon el crawling peg y optaron por activos en pesos obtuvieron rendimientos significativos, superando ampliamente la depreciación del dólar.

Rendimientos destacados:

Bonos del Tesoro en Pesos: El bono TO26 (Bono Tasa Fija octubre 2026) registró un rendimiento del 236,6% en pesos, lo que se convierte en una ganancia del 176% en dólares , considerando la evolución cambiaria.

Estos resultados evidencian que, en un contexto de estabilidad cambiaria y políticas monetarias restrictivas, las inversiones en pesos resultaron altamente rentables en términos reales y en comparación con el dólar.

En 2024, la economía argentina otra vez experimentó una crisis significativa que afectó gravemente al sector industrial y a las pequeñas y medianas empresas. Según datos del Frente Productivo Nacional, alrededor de 16.500 Pymes cerraron sus puertas durante el año, con 10.000 cierres entre enero y julio, y 6.500 adicionales entre julio y octubre (ámbito.com 10 de noviembre 2024). Este fenómeno tuvo un impacto directo en el empleo. Asimismo, se redujeron los empleos asalariados registrados en 220.178 (2.2%), según los datos del SIPA. La información se desprende del último informe de la Consultora Vectorial, de Eduardo Hecker. (ámbito.com 16 de diciembre 2024)

La tasa de desempleo en Argentina fue 6,9% en el tercer trimestre de 2024, afectando a casi 1.5 millones de argentinos, otros 2.534.000 se encuentran en situación de subocupación. A pesar de la mejora con respecto al segundo trimestre 2024, el número de desocupados ha aumentado en más de 280.000 personas en comparación con el mismo periodo del año pasado (Fuente: Indec, 18 diciembre, 2024).

Lecciones

Tanto el caso de la “tablita” cambiaria de Martínez de Hoz como la “tablita” cambiaria Caputo, demuestran los riesgos de adoptar políticas de estabilización que no consideran las particularidades estructurales de la economía nacional. En particular:

La necesidad de revisar el trilema, o “la trinidad imposible” que indica que es inadmisible para un país mantener simultáneamente un tipo de cambio fijo, el libre movimiento de capitales y una política monetaria independiente (1962, Fleming Mundell). Ellos afirmaron que no podrían lograrse más de dos de esos tres objetivos

La importancia de un tipo de cambio competitivo como herramienta para el desarrollo industrial.

La necesidad de regular los flujos de capital para evitar crisis de sobreendeudamiento.

Detener el crecimiento de la deuda pública. Hasta el 31 de octubre 2024, el crecimiento acumulado de la deuda pública trepa a u$s 91.879 millones, imprimiendo una ampliación del 25%.

La relevancia de diseñar políticas que favorezcan la inclusión y la equidad.

El resultado: desplome de alrededor de 3% del PBI (p.)

Tanto el fracaso de la “tablita” cambiaria Martínez de Hoz o la “tablita” de Caputo no fue un accidente, sino el resultado de un modelo económico que priorizó los intereses del capital financiero sobre las necesidades del desarrollo. Estos episodios habían sido investigados por diversos autores con el objeto de evitar la repetición de errores similares en el futuro. La economía argentina vuelve a tropezar con la misma piedra, reviviendo políticas que prometen estabilidad pero que, en realidad, profundizan las inequidades sociales y económicas. Las tablitas cambiarias de Martínez de Hoz y Caputo 2024, comparten un trágico legado: priorizar la especulación financiera sobre la producción, beneficiar a pocos a costa de muchos y desmantelar la industria en nombre de una estabilidad precaria. Estos modelos, ataviados de soluciones técnicas, no son más que espejismos que hipotecan el futuro del país.

La historia nos enseña que el verdadero desarrollo no se construye sobre devaluaciones preanunciadas. Persistir en estos errores no es solo una mala decisión económica; es un acto de irresponsabilidad histórica. Argentina sigue atrapada en un ciclo vicioso de promesas incumplidas y políticas repetitivas. El crawling peg de Luis Caputo en 2024 no es más que una reinvención de la fallida tablita cambiaria de Martínez de Hoz, ambos modelos basados en la especulación, el endeudamiento y el abandono del aparato productivo. Estas estrategias, aunque luzcan atractivas para los mercados financieros, han demostrado ser devastadoras para el empleo, la industria y la equidad social. Persistir en estas recetas económicas es condenar al país a un futuro de mayor exclusión, vulnerabilidad y dependencia externa. Es hora de discontinuar este paradigma y priorizar políticas que fomenten un desarrollo inclusivo y sostenible, antes de que sea demasiado tarde.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros