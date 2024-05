La falta de designación del SECLO y su afectación directa sobre miles de trabajadores

La consecuencia de esto, es que las empresas no pagan hasta que el acuerdo no se encuentre homologado , entonces hay personas que firmaron un acuerdo hace un mes y medio y no pueden cobrar.

Los perjuicios son enormes, ya que en un contexto de alta inflación, un acuerdo cobrado casi dos meses más tarde no tendrá el mismo poder adquisitivo que cuando se celebró. Esto también afecta a: las empresas, ya que corren el riesgo de que dichos trabajadores judicialicen los reclamos que no pudieron cobrar; a los abogados de ambas partes pues no cobran hasta tanto no se encuentre concluido el asunto; y también a los conciliadores que dependen del Ministerio de Justicia que perciben sus honorarios luego de la homologación.