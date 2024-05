Cristina de Kirchner volvió a cargar contra Javier Milei: "En los 40 años de democracia no se vivió una situación similar"

Durante el acto en el Instituto Patria, la expresidenta señaló la difícil situación que vive el país gobernado por Javier Milei. "Nos parecen que estos momentos de crueldad, de individualismo, de no me importa un pito lo que le pase al otro son inéditos", señaló. Pero recordó que no es la primera vez. "Quiero contarles que desgraciadamente no son inéditos", afirmó y los trajo a la memoria los tiempos de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).