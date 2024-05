Prepagas: ¿por qué es inviable el libre mercado?

Sumado a esto, la salud no es un bien de consumo común. No se puede postergar o prescindir de ella, esta idea de yo pago si quiero y si no quiero no pago, no existe. Esta posibilidad de que porque la manzana está cara no la compro entonces que se pudra en la góndola, no funciona. En el sistema de salud nosotros tenemos obligaciones con nuestros asociados y los asociados tienen obligaciones para con nosotros, hay una relación contractual donde hay reglas de juego del sistema de salud que no se pueden violar.