Más empleo formal es igual a más pobreza

El especialista en trabajo y empleo, Juan Pablo Chiesa analiza que no tener trabajo y tener trabajo formal, estas en la pobreza.

Elevar el empleo privado, o sea, salir del desempleo al empleo , es seguir siendo pobre. En nuestro país no tener empleo formal (desempleado) o estar en situación de empleo clandestino (trabajar en negro) no cabe duda que estas ubicado en el pozo de la pobreza.

Entre los gremios que mencioné se llega a un millón de laburantes, mientras tenés 6 millones de privados formales. El sindicato madre, comercio, arropa mas de 1.5 millones de laburantes. Gastronómicos, en segundo lugar, se llevan los peores básicos de convenio que no llegan a los 600 mil pesos.

En Argentina no tener trabajo o tener trabajo en negro es igual a ser pobre; ahora, la lógica y la razón apuntan a que si un ser humano consigue un trabajo formal, sale de la pobreza y vive bien, esta ecuación no pasa en argentina porque si tenes empleo en blanco seguís siendo pobre. Es de locos el razonamiento, pero es una realidad que nadie quiere ver. Subir los índices de empleo privado es subir la pobreza qué hoy se ubica en el orden de la mitad de la población argentina.

Existe una solución

La misma es simple y clara, actualización el derecho del trabajo, el mercado laboral y estar a la vanguardia de lo que demanda el mundo, una reforma que lleve el mercado de trabajo argentino a la cuarta revolución industrial, la era tecnológica.

Pero dejemos algo claro, que nadie dice, una reforma laboral no hará que el empleo crezca, para nada, una reforma laboral hará que las relaciones laborales se modernicen y el trabajo adopte formas que hagan que la litigiosidad y el vínculo contractual sea mas productivo y no tan conflictivo. Pero para que en nuestro país crezca el empleo y este no sea un índice que aumente la pobreza, se requerirá llevar a cabo una reforma tributaria quitando el pesado pie de la cabeza de los únicos que generan empleo en argentina: los empleadores (Pymes, monotributistas y autónomos).