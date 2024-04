Las burlas de Javier Milei a Carlos Melconian por sus críticas a la dolarización

Con un tono de burla, el cual replicó más de una vez a lo largo de su discurso, el mandatario cuestionó las críticas que había hecho el economista a su plan monetario: "Había uno que decía 'no podés dolarizar, si no hay fideos ni tuco no me podés invitar a comer fideos con tuco'. Bueno se equivocó ", apuntó el Presidente.

"Cuando algunos economistas profesionales, por ignorancia, por resentimiento, y otros que si se quisieran suicidar deberían tirarse desde su ego porque quedarían fritos, dicen que 'no hay plan de estabilización'...¿Y cómo es que baja la tasa de inflación? ¿Qué es magia? No. Dejamos constante la cantidad de dinero", enfatizó.

La analogía de Carlos Melconian para explicar la dolarización

La burla de Javier Milei refiere a una analogía que había hecho Carlos Melconian durante una entrevista el año pasado donde se refería a los dólares disponibles en el país con un plato de fideos.

"Si vos me invitas a comer fideos con tuco y yo llego no tenés ni fideos ni tuco digo 'me invitaste a no comer o a otra cosa'. Si me esperás con papa y huevo voy a decir '¿No te habrás equivocado?'", comenzó la explicación el economista.

En esa línea continuó: "Los fideos son los dólares para dolarizar. Tenés tres cacerolas de tuco y no tenés fideos. El tuco son los pasivos del Banco Central".

Dejando la analogía con los fideos de lado, Melconian había sido firme en su postura, contraria a las propuestas de Javier Milei: "No se puede dolarizar, ni siquiera es ideológico. No tenemos ni para arrancar. Los depósitos en pesos se convierten en dólares, ¿los puedo ir a sacar mañana yo? No. Expliquemos las cosas como son, conmigo no", apuntó.

Además señaló: "No tengo nada en contra de los dolarizadores, pero son dogmáticos, como los que pasaron por el Banco Central hace tres o cuatro años".