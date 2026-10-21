Qué es la TNA y por qué no alcanza para comparar rendimientos

Con rendimientos que cambian semana a semana entre billeteras y bancos, mirar solo la TNA puede llevar a decisiones equivocadas. El desafío es traducir esos números a la vida cotidiana.

La TNA, o Tasa Nominal Anual, es una referencia que expresa cuánto rendiría una inversión en un año en términos nominales.

En los últimos años se volvió muy común comparar billeteras y bancos mirando únicamente la TNA. Es lógico: es el número que aparece primero en la app, el que se repite en los rankings y el que se publicita. Pero ese número, por sí solo, no alcanza para entender cuánto va a rendir realmente la plata.

El tema no es menor. En octubre, las billeteras virtuales pagan entre 19% y 24% de TNA por dejar el dinero en la cuenta, y esas tasas se mueven casi todas las semanas. Al mismo tiempo, la inflación de septiembre volvió a subir respecto de agosto, aunque quedó por debajo del 2%: fue de 1,9%. En ese escenario, elegir mal dónde poner los ahorros puede ser la diferencia entre proteger el poder adquisitivo o perderlo sin darse cuenta.

La TNA, o Tasa Nominal Anual, es una referencia que expresa cuánto rendiría una inversión en un año en términos nominales. Sirve, pero no cuenta toda la historia: no contempla por sí misma el efecto de reinvertir los intereses ni las condiciones del producto.

Para eso existe la TEA, la Tasa Efectiva Anual, que incorpora la capitalización: los intereses que se acreditan empiezan a generar sus propios intereses. Por eso permite acercarse más al rendimiento efectivo a lo largo de un año. Una cuenta que paga 20% de TNA con acreditación diaria termina rindiendo algo más de 22% efectivo anual si la plata queda quieta.

Hay otra cuenta que conviene hacer. Una TNA de 20% equivale a poco menos de 1,7% por mes. Si la inflación mensual está en 1,9%, el saldo crece en pesos pero pierde frente a los precios. Es la diferencia entre el rendimiento nominal y el real, y casi nunca aparece en la pantalla.

La letra chica pesa

Ahora bien, incluso mirar la TEA puede ser insuficiente si no se tienen en cuenta otras condiciones. Hay que ver hasta qué monto se remunera, con qué frecuencia se acreditan los rendimientos, si la tasa es estable o puede cambiar y qué pasa con el dinero que supera el tope.

Dos billeteras pueden mostrar una tasa parecida y dar resultados muy distintos. Y la tasa más alta no siempre significa que vas a ganar más. Un ejemplo simple: si una billetera paga 30% pero solo sobre los primeros $500.000, y otra paga 20% hasta $1.000.000, una persona que deja un millón gana más en la segunda. Una tasa muy atractiva con un tope bajo puede terminar siendo la opción menos conveniente.

Por eso creo que el problema no es que la gente no entienda de finanzas. Muchas veces el problema es que los productos financieros están explicados de una forma innecesariamente compleja. Si una persona tiene que hacer cinco cuentas para saber cuánto va a ganar dejando su plata en una cuenta, hay algo que estamos comunicando mal.

Competir por claridad, no solo por tasa

El desafío para bancos y fintech debería ser hacer esa información cada vez más transparente y comparable. No competir solamente por mostrar la tasa más alta, sino por explicarle al usuario de forma simple cuánto puede ganar, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo.

En concreto, eso significa mostrar cuánto gana una persona por día, por mes y por año, en pesos y no en siglas. Significa avisar con claridad cuándo cambia la tasa y qué pasa con el saldo que queda afuera del tope. La transparencia importa tanto como la tasa, porque es lo que le permite a cada uno comparar en igualdad de condiciones.

Educación financiera que sirva

La educación financiera empieza ahí. Más que explicar fórmulas, hay que ayudar a que una persona pueda responder una pregunta simple: “Si dejo $1.000.000 acá, ¿cuánto voy a tener dentro de un mes y dentro de un año, y bajo qué condiciones?”.

Si esa respuesta está a un toque de distancia, la gente decide mejor. Si tiene que buscarla en un glosario, el que falla no es el usuario: es el sistema. Darle a la gente herramientas concretas para que pueda tomar mejores decisiones con su plata es, en definitiva, parte del trabajo de quienes estamos del otro lado.

Economista especializado en microeconomía y CEO de Waya.