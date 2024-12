Santa Fe, el tractor de la Argentina

A lo largo del año, en reiteradas oportunidades, le solicitamos al gobierno nacional que nos ceda la jurisdicción de las rutas nacionales que atraviesan la Provincia. Santa Fe se encuentra en condiciones de realizar obras para reparar la infraestructura vial y mejorar la logística, ya que por nuestros puertos sale un tercio de la producción argentina.

Estamos invirtiendo los recursos de los santafesinos en obras estratégicas, que durante años estuvieron pendientes. El próximo jueves 12 de diciembre está prevista la apertura de sobres del “Plan de Gasoductos para el Desarrollo”. Se trata de un proyecto histórico de 610 km de seis gasoductos, que beneficiará a más de 45 localidades, 120 mil habitantes y 250 industrias santafesinas. La construcción de estas redes troncales, financiadas en su totalidad por la Provincia de Santa Fe, permitirá la optimización de nuestra matriz energética y reducirá los costos para una producción más competitiva.

Somos el motor del desarrollo de la Republica Argentina. Por eso, implementamos una serie de políticas públicas para consolidar todo nuestro potencial. Un ejemplo de ello es “Santa Fe Activa”, un programa de créditos para el campo, la industria, comercio, turismo, ciencia e innovación y transporte, dirigido a grandes inversores como a emprendedores. A través de alianzas con entidades financieras, facilitamos el acceso a instrumentos crediticios con tasa bonificada, logrando condiciones muy favorables y competitivas para el sector privado.

Además, este año con el objetivo de promover el intercambio comercial y las inversiones internacionales, organizamos la primera edición del “Santa Fe Business Forum”, que repetiremos en septiembre de 2025. A lo largo de tres días, se realizó en Rosario, una Ronda de Negocios (inversa) y un Foro de Inversiones. De esta manera pudimos demostrar que tenemos la capacidad logística para traer 200 compradores de 40 países, quienes se conectaron con más de 1000 compañías argentinas de todo el país. Además, 12 fondos de inversión se vincularon con 159 startups del sector de Economía del Conocimiento.

En ese sentido, hace unos días lanzamos “Ventanilla Única de Inversores”, con el objetivo de facilitar la llegada y operación de nuevos inversores. Con esta iniciativa buscamos suprimir, unificar y rediseñar trámites para facilitar la vinculación del Estado con los inversores, utilizando tecnologías de la información que simplifican procedimientos y reducen tiempos y costos de tramitación.

Un Estado ordenado y eficiente

Para poder invertir y fortalecer nuestra matriz productiva, primero tuvimos que ordenar el Estado. Creemos en el Estado, creemos en lo público, pero también estamos convencidos de que el Estado puede y debe ser eficiente. Esta es una de las principales premisas de nuestro gobierno. Por eso, a lo largo del año, dimos muchos debates de fondo y logramos reformas que parecían imposibles hace un año.

La Legislatura provincial aprobó, en septiembre pasado, la Ley de Reforma Previsional de Santa Fe, una norma muy valiosa para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de empleados y funcionarios públicos. Se eliminaron privilegios y benefició tanto a activos como pasivos porque le otorgó sustentabilidad. Hoy, solo por la Caja de Jubilaciones, el Estado nacional tiene una deuda con Santa Fe que asciende a $800.000 millones. Son recursos que no llegan a la provincia como marca la ley. Debemos resolver este asunto cuanto antes porque un país se construye sobre la base de la institucionalidad y el respeto irrestricto de la ley.

Asimismo, uno de los pilares de la gestión es el plan para modernizar y optimizar el servicio y la eficiencia de nuestras empresas públicas. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) y Aguas Santafesinas deben funcionar mejor y brindar un servicio de calidad a todos los usuarios. Por eso, al mismo tiempo que hacemos grandes inversiones, estamos trabajando para sanearlas. Entre otras medidas, el sistema de ingreso de personal a la EPE pasó a ser por concurso público. abierto y transparente, basado en principios de competencia, antecedentes e idoneidad. Además, se le colocó GPS a los vehículos, control de huellas biométricas y faciales en las sucursales, control de horas extras, entre otras acciones.

La educación es una prioridad del Gobierno de Santa Fe. Por eso, apenas asumí firmé el decreto que le puso fin a la no repitencia. Se terminó así el avance continuo de los alumnos. Esto significa que el chico que no aprende, que no tenga los contenidos básicos y pedagógicos, no pasa de año como venía ocurriendo en el último tiempo en la provincia de Santa Fe.

Por otra parte, el ausentismo de los docentes llegaba al 32,1%. Una situación inviable por la cual implementamos “Asistencia Perfecta”, un programa que incentiva económicamente a los docentes que asisten a dar clases, y que está teniendo resultados muy positivos. Se vienen reformas más profundas en el sistema educativo, pero si una escuela no tiene gas o pintura, todo se viene abajo. Por eso pusimos en marcha el programa “1000 Aulas” con el que se busca mejorar la infraestructura escolar para posibilitar que los aprendizajes se desarrollen en contextos adecuados. En lo que va de 2024 ya están en ejecución 259 aulas con una inversión que asciende a $17 mil millones.

En Salud, para el sistema público, con eficiencia garantizamos la compra de medicamentos y ahorramos el equivalente a 450 ambulancias ($45.000 millones). Logramos adquirir más medicamentos, con ahorros promedio del 68% respecto del valor de mercado. No ahorramos por comprar menos sino por comprar de otra manera, de forma centralizada, con mayor competencia y reglas claras. Ya concretamos 13 procesos licitatorios, que incluyen distintas drogas y especialidades medicinales.

En el marco del programa “Objetivo Dengue”, cuyo eje principal es la prevención y concientización, el Gobierno provincial lleva adelante una campaña de vacunación que ya superó las 54 mil dosis aplicadas. El programa tiene un presupuesto total de $8.000 millones, de los cuales $4.500 se invirtieron en la adquisición de 160 mil dosis. Además, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) está quintuplicando la producción de repelente, alcanzando las 500 mil unidades en marzo de 2025.

Control en las cárceles, más policías en la calle y persecución penal

El pueblo de Santa Fe nos dio el mandato de recuperar la calle, lograr la tranquilidad de los vecinos de bien para que puedan tener un proyecto de vida y sentirse seguros. Hoy, 12 meses después, la República Argentina empieza a mirar a la provincia de Santa Fe por el descenso de la violencia y el delito. Bajó casi un 70% en Rosario, que era la ciudad más violenta del país. Este año demostramos que cuando el Estado quiere, puede. El Estado, trabajando de forma coordinada, siempre es más fuerte que los violentos o cualquier organización criminal.

Por primera vez en la provincia sentimos que todos los niveles del Estado estamos tirando para el mismo lado. Fiscales federales y provinciales, fuerzas federales y provinciales. Hay una acción incólume de todas las partes y niveles del Estado que le muestra a todas las organizaciones criminales que vamos a ir por ellas hasta que volvamos a recuperar la paz y el orden en Rosario y Santa Fe.

Tenemos la mejor estadística criminal del siglo. Con decisión y gestión, estamos llevando adelante un plan de seguridad muy claro y contundente que consiste en: 1) control de las cárceles, 2) más policía en la calle y 3) persecución penal. En Santa Fe, además de desmantelar a las bandas narcocriminales, decomisamos y subastamos sus bienes. En 2024, se recaudaron $1.124 millones en dos subastas de bienes realizadas por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

La Legislatura provincial nos dio las herramientas que necesitábamos para actuar. Con el acompañamiento de todo el arco político, se sancionaron leyes clave para recuperar la seguridad, como ser: la Emergencia en Seguridad; Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad; Servicio Penitenciario; Desfederalización del microtráfico; Inteligencia; Fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación; Juicio por Jurados; Código Procesal Penal; entre otras.

A partir del 10 de diciembre se restituyeron los pabellones de alto perfil en las cárceles provinciales, hubo suspensión de visitas y restricciones muy severas para los presos que desde la cárcel seguían cometiendo delitos y crímenes. Por ese camino vamos a seguir. Tenemos previsto construir un total de 4280 celdas, que es equivalente a lo que se construyó en los últimos 40 años. Ya se inició el proceso para construir, en la localidad de Piñero, la primera cárcel del país de alto perfil que va a alojar a 1152 reclusos. El plazo de obra es de 20 meses y el inicio está previsto para enero de 2025.

Hoy en día, entre fuerzas provinciales y federales, tenemos en promedio 250 patrulleros operativos dispuestos a través de un plan de cuadrantes y de cuadrículas con capas para combatir el delito de manera inteligente. En contraste, hace tan solo un año había 20 móviles al servicio del sistema 911. En diciembre de 2023 tampoco se hacían identificaciones en calle, hoy se realizan unas 50.000 identificaciones por mes en el sistema Cóndor.

Por otro lado, seguimos invirtiendo para que nuestro sistema de seguridad sea cada vez más robusto y así seguir recuperando los niveles de paz y tranquilidad. Toda la inversión que se está haciendo en seguridad es el esfuerzo del Estado en su conjunto. Ya se adquirieron 960 patrulleros y 500 motos, y están en proceso de compra otras 100 motos y 500 camionetas. Rosario va a ser la ciudad más vigilada y monitoreada de todo el país, porque estamos triplicando la cantidad de cámaras que hay instaladas. El lunes 9 de diciembre se abren los sobres de la licitación para adquirir 6000 nuevas cámaras de videovigilancia, que incluyen inteligencia artificial (IA).

Una oportunidad histórica

Es con el campo y la industria que Argentina va a salir adelante. Nos estamos asociando entre provincias de manera inteligente para construir políticas públicas de mediano y largo plazo que permitan a nuestros territorios ser más eficientes, desarrollarse y generar crecimiento económico. Junto a Córdoba y Entre Ríos, relanzamos la Región Centro. Además, junto a Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa y Misiones, creamos la Región Litoral.

Nuestras provincias tienen un mismo ADN: la defensa del federalismo. Este año hemos tomado responsabilidades que en gestiones anteriores no eran de los gobiernos provinciales. Entendemos y compartimos que el fin es tener equilibrio fiscal, pero eso no debe hacerse sobre las espaldas de las Provincias. Venimos de años en los que no se respetó el sistema federal, lo cual terminó haciéndole mucho daño a nuestro país.

“Provincia invencible de Santa Fe”, es la leyenda que flamea en nuestra bandera. Santa Fe es invencible por nuestra gente, por nuestro desarrollo productivo, industrial, comercial, cultural y por nuestra historia. Hoy, nuestra tarea es gobernar para que los santafesinos puedan vivir el presente con más tranquilidad y mirar el futuro con esperanza. Estamos convencidos de que tenemos una oportunidad histórica para cambiar esta realidad, gestionando de una forma distinta: con orden, eficacia y eficiencia.

Para el 2025, el diálogo institucional debería ser mucho mayor, porque todos estamos dispuestos a ayudar, coincidimos con el objetivo de fondo, que es el orden y el equilibrio en las cuentas. Pero para eso tenemos que ser justos y para eso tenemos que cumplir la ley. Los gobernadores de la Argentina somos aliados para los debates que tenemos que dar, porque todos tenemos el mismo objetivo, que es que Argentina pueda crecer y ser el país que soñamos.

Gobernador de Santa Fe