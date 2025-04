Un nuevo acuerdo con el FMI y un cambio de régimen: ¿cuál será la cotización del dólar?

Finalmente llegó el acuerdo con el FM I, y los anuncios no se demoraron en aparecer. A las 16 del viernes conocimos el dato de inflación, y con éste una mala noticia, ya que reflejó un fuerte repunte al alza: 3,7% vs 2,4% en febrero. Sin embargo, aunque sucedió apenas el viernes, ya parece haber quedado lejos en el tiempo. Con el correr de la semana, los rumores en el mercado sobre el levantamiento del cepo fueron tomando impulso. El mercado de futuros puso en precios un dólar a $1.197 para el contrato de abril, el tipo de cambio contado con liquidación se desplomó desde su pico de los $1.400 para cerrar la semana en los $1.340, y los activos financieros volaron a la espera de anuncios antes del cierre de la rueda, dejando el riesgo país en la zona de los 874 puntos. Tras el tan ansiado levantamiento del cepo, el nuevo interrogante que yace es: ¿cuál será la cotización de la divisa?

Nuevo tipo de cambio: la puja entre importadores y exportadores

Pasando en limpio, se esperan en los próximos meses, el arribo de u$s15.000 millones por parte del FMI, u$s6.100 millones de organismos internacionales y u$s2.000 millones correspondientes a un nuevo Repo con bancos privados, sin mencionar lo que puede llegar a conocerse en los próximos días sobre una ayuda adicional directa de los Estados Unidos con un desembolso extraordinario.

Por lo que este lunes deberíamos ver bajas de los tipos de cambios financieros confluyendo con una suba del tipo de cambio oficial, con importadores tratando de efectuar la mayor cantidad de pagos posibles y exportadores esperando a ver en que precio se equilibra la divisa. No creo que el mercado testee la banda superior anunciada por el Gobierno, aunque donde si puede haber novedades es en la tasa de interés. Aunque el objetivo del Gobierno es controlar la cantidad de dinero y no la tasa (Trilema de Mundell - Fleming), es posible que en el corto plazo a fin de que las variables del plan económico estén alineadas, generen una suba de las tasas en pos de crear incentivos a los inversores y ahorristas a quedarse en pesos. Será interesante la puja entre exportadores e importadores para situar el nuevo tipo de cambio que flotará de aquí en adelante pero que, a partir de este lunes, plantea un punto de partida novedoso. Recordemos que las bandas ajustarán un 1% mensual, a partir de mayo. Por último, el dato que estará monitoreando el Gobierno es el Riesgo País, que esperan confluya a la zona de los 500 puntos planteando un "upside" muy importante de los bonos en dólares. Además con la libre movilidad de capitales, veremos cómo las calificadoras de riesgo elevan la valuación del carácter crediticio argentino, lo que acelerará la apertura de los mercados para el "roll over" de deuda de cara hacia delante.

* Co-Founder de Bull Road Investments