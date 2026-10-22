Causa ANDIS: fijaron las fechas de las nuevas indagatorias y ordenaron inhibir los bienes de 36 personas

Jonathan y Emmanuel Kovalivker deberán declarar el 29 de octubre en la causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El juez federal Ariel Lijo convocó a 36 personas a prestar declaración indagatoria en la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre ellos a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, de la Droguería Suizo Argentina.

Además, citó a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo para ampliar sus indagatorias. Las audiencias se realizarán entre el 29 de octubre y el 26 de noviembre.

La resolución del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11, firmada el 22 de octubre, también dispuso la inhibición general de bienes de los 36 nuevos convocados, con el objetivo de preservar activos que eventualmente podrían ser decomisados o destinados a responder por responsabilidades económicas derivadas de la causa.

El magistrado tomó la decisión después de incorporar el dictamen del Ministerio Público Fiscal y consideró que estaban reunidos los elementos para convocar a los involucrados. En ese sentido, sostuvo que se había alcanzado el grado de sospecha requerido por el artículo 294 del Código Procesal Penal para recibirles declaración indagatoria.

Las audiencias serán presenciales en la sede del juzgado en los tribunales de Comodoro Py. Este es el calendario fijado por Lijo:

Octubre de 2026

Jueves 29 de octubre

9.30: Jonathan Simón Kovalivker

10.30: Emmanuel Kovalivker

11.30: Diego Gerardo Viner

Noviembre de 2026

Martes 3 de noviembre

9.30: Sebastián Nuner Uner

10.30: Gonzalo Damián Zarbo

11.30: Fernando Domínguez

Miércoles 4 de noviembre

9.30: Horacio Antonio Encino

10.30: Juan Francisco Cereijo

11.30: Santiago Humberto De Angelis

Jueves 5 de noviembre

9.30: Leandro Antonio López

10.30: Mario Roberto Litmanovich

11.30: María Eugenia Luraschi

Miércoles 11 de noviembre

9.30: Matías Saúl Litmanovich

10.30: Delia Inés Navarro

11.30: Yair Hendler

Jueves 12 de noviembre

9.30: Joel Hendler

10.30: Ezequiel José Masjuan

11.30: Guillermo Fernández Funes

Viernes 13 de noviembre

9.30: Facundo Tomás María Giudici

10.30: Juan Agustín Giudici

11.30: Fernando Oris de Roa

Martes 17 de noviembre

9.30: María Luisa Clotilde Macchiavello

10.30: Lucila Irene Macchiavello

11.30: Silvia Adriana Macchiavello

Miércoles 18 de noviembre

9.30: Marcela Macchiavello

10.30: Hernán Jorge Bagliero

11.30: Laura Elena Palisa Mujica

Jueves 19 de noviembre

9.30: Alfredo Oscar Gómez

10.30: José Emilio Sabella

11.30: Roberto Omar Campano

Martes 24 de noviembre

9.30: José Héctor Reboratti

10.30: Eduardo Hugo Roqueta

11.30: Pablo Atchabahian (ampliación de indagatoria)

Miércoles 25 de noviembre

9.30: Miguel Ángel Calvete (ampliación de indagatoria)

10.30: Andrés Horacio Arnaudo (ampliación de indagatoria)

11.30: Juan Ignacio Sabio

Jueves 26 de noviembre

9.30: Diego Raúl Torre

10.30: Patricia Susana Calderón

11.30: Luis Fernando Segura

Inhibición de bienes: qué resolvió el juez

Además de ordenar las indagatorias, Lijo dispuso la inhibición general de bienes de los 36 nuevos convocados. La medida alcanza a sus bienes registrables y fue comunicada a los registros de la Propiedad Inmueble, Automotor, Aeronaves y Buques, además del presidente del Jockey Club Argentino.

El juez explicó que la medida busca evitar que el paso del tiempo impida recuperar activos eventualmente vinculados con los delitos investigados. En la resolución advirtió sobre la posibilidad de maniobras destinadas al desprendimiento de bienes que podrían ser recuperados por el Estado.

En uno de los pasajes centrales de la resolución, el juez sostuvo que las hipótesis investigadas hacen necesario adoptar medidas para impedir que el eventual cumplimiento de una condena se vuelva ilusorio. Por eso, consideró que la inhibición resulta una medida "idónea, necesaria y proporcional".