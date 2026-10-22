El juez federal Ariel Lijo convocó a 36 personas a prestar declaración indagatoria en la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre ellos a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, de la Droguería Suizo Argentina.
Causa ANDIS: fijaron las fechas de las nuevas indagatorias y ordenaron inhibir los bienes de 36 personas
Jonathan y Emmanuel Kovalivker deberán declarar el 29 de octubre en la causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
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Además, citó a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo para ampliar sus indagatorias. Las audiencias se realizarán entre el 29 de octubre y el 26 de noviembre.
La resolución del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11, firmada el 22 de octubre, también dispuso la inhibición general de bienes de los 36 nuevos convocados, con el objetivo de preservar activos que eventualmente podrían ser decomisados o destinados a responder por responsabilidades económicas derivadas de la causa.
El magistrado tomó la decisión después de incorporar el dictamen del Ministerio Público Fiscal y consideró que estaban reunidos los elementos para convocar a los involucrados. En ese sentido, sostuvo que se había alcanzado el grado de sospecha requerido por el artículo 294 del Código Procesal Penal para recibirles declaración indagatoria.
El cronograma completo de las indagatorias
Las audiencias serán presenciales en la sede del juzgado en los tribunales de Comodoro Py. Este es el calendario fijado por Lijo:
Octubre de 2026
Jueves 29 de octubre
9.30: Jonathan Simón Kovalivker
10.30: Emmanuel Kovalivker
11.30: Diego Gerardo Viner
Noviembre de 2026
Martes 3 de noviembre
9.30: Sebastián Nuner Uner
10.30: Gonzalo Damián Zarbo
11.30: Fernando Domínguez
Miércoles 4 de noviembre
9.30: Horacio Antonio Encino
10.30: Juan Francisco Cereijo
11.30: Santiago Humberto De Angelis
Jueves 5 de noviembre
9.30: Leandro Antonio López
10.30: Mario Roberto Litmanovich
11.30: María Eugenia Luraschi
Miércoles 11 de noviembre
9.30: Matías Saúl Litmanovich
10.30: Delia Inés Navarro
11.30: Yair Hendler
Jueves 12 de noviembre
9.30: Joel Hendler
10.30: Ezequiel José Masjuan
11.30: Guillermo Fernández Funes
Viernes 13 de noviembre
9.30: Facundo Tomás María Giudici
10.30: Juan Agustín Giudici
11.30: Fernando Oris de Roa
Martes 17 de noviembre
9.30: María Luisa Clotilde Macchiavello
10.30: Lucila Irene Macchiavello
11.30: Silvia Adriana Macchiavello
Miércoles 18 de noviembre
9.30: Marcela Macchiavello
10.30: Hernán Jorge Bagliero
11.30: Laura Elena Palisa Mujica
Jueves 19 de noviembre
9.30: Alfredo Oscar Gómez
10.30: José Emilio Sabella
11.30: Roberto Omar Campano
Martes 24 de noviembre
9.30: José Héctor Reboratti
10.30: Eduardo Hugo Roqueta
11.30: Pablo Atchabahian (ampliación de indagatoria)
Miércoles 25 de noviembre
9.30: Miguel Ángel Calvete (ampliación de indagatoria)
10.30: Andrés Horacio Arnaudo (ampliación de indagatoria)
11.30: Juan Ignacio Sabio
Jueves 26 de noviembre
9.30: Diego Raúl Torre
10.30: Patricia Susana Calderón
11.30: Luis Fernando Segura
Inhibición de bienes: qué resolvió el juez
Además de ordenar las indagatorias, Lijo dispuso la inhibición general de bienes de los 36 nuevos convocados. La medida alcanza a sus bienes registrables y fue comunicada a los registros de la Propiedad Inmueble, Automotor, Aeronaves y Buques, además del presidente del Jockey Club Argentino.
El juez explicó que la medida busca evitar que el paso del tiempo impida recuperar activos eventualmente vinculados con los delitos investigados. En la resolución advirtió sobre la posibilidad de maniobras destinadas al desprendimiento de bienes que podrían ser recuperados por el Estado.
En uno de los pasajes centrales de la resolución, el juez sostuvo que las hipótesis investigadas hacen necesario adoptar medidas para impedir que el eventual cumplimiento de una condena se vuelva ilusorio. Por eso, consideró que la inhibición resulta una medida "idónea, necesaria y proporcional".